En 16 años, Julio Iglesias “no ha tenido tiempo” de conocer a Anna Kournikova, la novia de Enrique

No son precisamente una familia muy unida.

A pesar de que Enrique Iglesias mantiene una relación con la extenista Anna Kournikova desde 2001, cuando se conocieron rodando el videoclip de su tema ‘Escape’, la rusa aún no conoce al famoso padre de su chico, el cantante Julio Iglesias.

Las desavenencias que existirían entre los dos intérpretes, y que explicarían su supuesta falta de contacto, ha dado mucho que hablar a lo largo de los años, pero en esta ocasión el hecho de que suegro y nuera aún no se hayan visto nunca en persona parece responder sencillamente a un mero problema de agendas.

“Aún no se han conocido, pero tendrán que hacerlo en algún momento”, ha confesado Enrique, en declaraciones publicadas por el periódico The Sun, alegando que Julio y él raramente coinciden en un mismo país y a un mismo tiempo.

Esa misma excusa era la que esgrimió en su momento el mítico cantante español para justificar el que nunca hubiera tenido ocasión de saludar a la guapa rubia.

“Creo que es hora de decir la verdad: nunca he visto a Anna en persona ni he hablado directamente con ella. Mi mujer [Miranda Rijnsburger] y mis hijos sí que la conocen, al igual que sus hermanos [los de Enrique: Chábeli y Julio José]. Pero yo no, todavía no he tenido la suerte de estar con ella en la misma habitación, y no creo que vaya a suceder dentro de poco”, reconocía el propio Julio Iglesias en una entrevista de 2014 al diario Daily Mirror, en la que insistía en que la deportista le parecía una persona “muy bella” que confirmaba el buen gusto de su hijo para las mujeres, seguramente heredado de él.

Dejando a un lado las presentaciones familiares de rigor -o la falta de ellas-, lo cierto es que Anna y Enrique forman una de las parejas más sólidas de la industria musical, lo que no implica que la esperada boda, sobre la que tantos rumores han circulado, esté a la vuelta de la esquina.

“Somos muy felices, así de simple. Creo que llega un punto cuando llevas un tiempo con una persona en el que ya es como si estuvieras casado… creo. Supongo que la única diferencia es que nunca hemos caminado juntos hacia el altar”, ha reconocido el cantante de ‘Súbeme la radio’ en las mismas declaraciones.