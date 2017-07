Actores de telenovela ‘Papis muy padres’ le tiran a Televisa por copiones

Televisa e Imagen TV se enfrentarán por el rating con telenovelas similares

Hace algunas días iniciaron las grabaciones de la telenovela “Papis muy padres” en la cadena mexicana Imagen TV. A la par en Televisa se está desarrollando un proyecto titulado “Papá a toda madre“. ¿Pueden ver las similitudes?

Empezando, ambas comedias tienen títulos muy similares y las dos tratan sobre sobre temas iguales, el rol del papá en el núcleo familiar.

Como mencionamos anteriormente, la producción de Imagen ya está grabando mientras que la de la televisora de San Angel aún está buscando a su elenco principal.

Con la tercera cadena nacional mexicana en plena producción algunos del elenco se han burlado de la situación y le han tirado a Televisa por “copiones”.

Hector Suárez Gomís, uno de los protagonistas de “Papis muy padres” escribió: “Producción de ‘Papá a toda madre’… Lo que el Querétaro le hizo al América en el Azteca se los haremos a uds cada noche #PapisMuyPadres”.

Producción de "Papá a toda madre"… Lo que el Querétaro le hizo al América en el Azteca se los haremos a uds cada noche #PapisMuyPadres pic.twitter.com/legjPwPmIj — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) July 25, 2017

Mario Morán, otro de los protagonistas de la serie, se subió al tuit de su compañero e hizo una encuesta en donde la mayoría votó que estaban de acuerdo que Imagen ganaría la batalla en audiencia.

Ya vieron el último twit de @PelonGomis ?

RT si están de acuerdo… 😈#PapisMuyPadres — Mario Moran (@_MarioMoran) July 25, 2017

Otra de las actrices del proyecto, Fran Meric, se unió a la controversia escribiendo en Twitter: “Cuando te copian los demás la historia para competir quiere decir que vas x buen camino!!… les dio mello”.

Cuando te copian los demás la historia para competir quiere decir que vas x buen camino!!… les dio mello 😈 — fran meric (@chinameric) July 27, 2017

Pero no todo es lo que parece y aunque la historia de “Papis muy padres” vaya a salir al aire primero y hayan iniciado grabaciones primero, la verdad es que es un refrito de una telenovela argentina. Lo que están haciendo en Imagen TV no es una historia original, si no una copia. En cambio, en Televisa, están haciendo guiones originales sobre una temática similar, aunque no la misma historia.

Además, a esto le agregamos que estos últimos anunciaron el proyecto durante el Upfront de Univision, mucho antes de que lo anunciara Imagen, inclusive hasta se grabó un piloto con Sebastián Rulli para presentarlo a anunciantes.

Al final del día, ambas telenovelas tendrán cabida y el público tendrá la última palabra.