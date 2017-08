Supremacistas blancos saldrán a las calles de San Frascisco y Berkeley a finales de mes

Se esperan nuevas manifestaciones de grupos como Patriot Prayer y No Marxism in America

Tras la violencia desencadenada por neonazis en Virginia, y la respuesta de repudio en todo el país, se esperan nuevas manifestaciones de grupos nacionalistas blancos en San Francisco y Berkeley a finales de agosto, encabezadas por los colectivos Patriot Prayer y No Marxism in America, respectivamente.

Un permiso ya ha sido emitido para Patriot Prayer autorizándoles a reunirse el 26 de agosto en Crissy Field en San Francisco, según informó Sonja Hanson, portavoz del Área Nacional de Recreación Golden Gate a SFGate. Se trata de una entidad religiosa, pero de acuerdo con el Southern Poverty Law Center, especializado en rastrear estos núcleos de odio, su verdadero propósito es “provocar a los ideólogos de color de la izquierda a cometer actos de violencia”.

Por su parte, si bien No Marxism in America todavía no cuenta con un permiso de manifestación, este grupo tiene previsto reunirse el 27 de agosto en el Parque del Centro Cívico Martin Luther King de Berkeley, donde ya han tenido lugar otras manifestaciones de colectivos de extrema derecha en los últimos meses.

De acuerdo con el alcalde de Berkeley, Jesse Arreguin, la policía ya está planeando cómo actuar si la reunión se vuelve violenta. “Estaremos preparados para mantener a nuestra comunidad a salvo y evitar cualquier destrucción de propiedad“, dijo Arreguin a SFGate, quien se mostró especialmente “preocupado” tras el episodio de violencia en Charlottesville que se cobró la vida de tres personas e hirió a más de una treintena.

“Si esto fuera realmente sobre libertad de expresión, la ciudad de Berkeley da la bienvenida a la libertad de expresión”, afirmó Arreguin,. “[pero] no se trata de eso. Esto es sobre enfrentamiento. Se trata de personas que vienen a cometer actos violentos, lanzar mensajes de odio y promover el fanatismo y la supremacía blanca”.

