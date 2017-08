Lo que viene en Deportes en el Área de la Bahía

Domingo 10 de septiembre

Las panteras andan sueltas en Santa Clara

A pesar de que apenas dos años atrás llegaron al Super Bowl, las panteras de Cam Newton y el coach Ron Rivera no lograron repetir la hazaña en 2016 y se quedaron lejos del trofeo Vince Lombardi. Las lesiones aquejaron al joven gigantón Newton. Pero ahora vienen con pilas recargadas y quién quita y les va igual que Denver, que perdió vergonzosamente ante los Seahawks en el Super Bowl 48 y regresó para ganar el campeonato en el 50. Los Niners, por su parte, buscan salir de la turbulencia y llegar a la estabilidad. En los controles estará Bryan Hoyer hasta que San Francisco encuentre a su quarterback franquicia. Hoyer es muy inconsistente, tuvo momentos brillantes con Houston y Chicago pero en varias ocasiones sus decisiones dieron al traste con victorias que sus equipos ya tenían en la bolsa. Hoyer no es malo, pero tampoco es bueno, o como dijo el expresidente mexicano Luis Echeverría: “ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario” (¿?). Carolina Panthers vs San Francisco 49ers, domingo 10 de septiembre a la 1:25pm, Levi’s Stadium. En televisión por la cadena Fox. Más información en 49ers.com

Lunes 11 de septiembre

Dodgers y Gigantes en AT&T Park

Decía el guasón en aquélla película de Batman de Tim Burton: “si te tienes que ir, hazlo con una sonrisa”. En este caso, que sea una sonrisa amplia, porque este año está para el olvido. Tanto Gigantes como Atléticos van a terminar en el fondo de sus divisiones con un porcentaje abajo de .500 (ls Gigantes, ni a los .400 llegan). Los que reinan en la división Oeste de la Nacional son los del uniforme azul claro, es decir, los Dodgers de Los Ángeles, y están que echan lumbre, pues son el mejor récord de la liga sumando más de 80 victorias en la temporada. Veamos cómo juegan los Dodgers con los Gigantes (literalmente) en sus últimos encuentros de la temporada en AT&T Park. Serie de tres juegos iniciando el lunes 11 de septiembre y hasta el miércoles 13 de septiembre, todos los encuentros a las 7:15pm. Boletos en taquillas y en sfgiants.com

Sábado 23 de septiembre

Artes marciales mixtas con Bellator

La compañía que parece que le está comiendo el mandado a la UFC, Bellator, regresa al Área de la Bahía con otro gran cártel de artes marciales mixtas (MMA), esta vez encabezado por Ben Henderson, quien le dará la revancha al brasileño Patricio Freire, que perdió por nocaut técnico en su primer encuentro. Benson viene de enfrentar a Michael Chandler en la estelar de Bellator 165. Chandler se llevó la victoria en una decisión dividida. Freire por su parte, se recuperó y venció a Daniel Strauss en Bellator 178. Ahora viene el capítulo 185, que promete ser un agarrón más parejo entre ambos contendientes. Veremos si Freire se redime o si Henderson se alza con la victoria por segunda ocasión. Sábado 23 de septiembre, desde las 3:30pm, en el SAP Center. Para el cartel completo de peleas y contendientes, visita bellator.spike.com