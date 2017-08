Madre y novio sentenciados a cadena perpetua por el asesinato de un bebé de 23 meses

Brandon Williams fue quien golpeó al niño hasta la muerte en agosto de 2014

Cinco golpes en la cabeza bastaron para acabar con la vida de Anthony Wilson, de 23 meses de edad, quien murió en Palmdale después de permanecer hospitalizado durante 41 días el 5 de octubre de 2014; este lunes, su madre y el novio de ella han sido condenados a cadena perpetua por este asesinato.

Brandon Williams, de 27 años, fue quien golpeó de forma repetida al pequeño, por lo que ha sido sentenciado a una pena de 25 años de prisión a cadena perpetua por asesinato en primer grado, torturas y agresiones.

Por su parte, la madre de Anthony, Rosie Lee Wilson, de 23 años, ha recibido una sentencia de 15 años en prisión a cadena perpetua tras ser declarada culpable de asesinato en segundo grado y absuo infantil, de acuerdo con la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles.

Durante el juicio, según ABC7, la abuela del bebé, Christine Harper, se dirigió a Williams, quien permanecía en silencio cubriéndose el rostro con las manos. “Realmente me molesta que seas tan cobarde y que no puedas encararnos después de todo lo que le hiciste a ese pobre bebé”, le dijo.

Al dirigirse a la corte, Rosie Wilson insistió llorando en que lo sucedido no era del todo su culpa. “Sufro todos los días mi pérdida, e incluso si la gente no quiere estar ahí para cuidarme, yo me preocupo por mis hijos. Le pido a Dios salir de aquí para estar con mi hija porque ella necesita a su madre”, explicó en referencia a su otra hija de 6 años, quien será criada por su abuela.