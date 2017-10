Video: Verónica Castro revela por qué nunca se volvió a casar

La actriz mexicana abrió su corazón a la diva argentina, Susana Giménez

Verónica Castro está en Argentina y pasó por el programa de la legendaria Susana Giménez. La mexicana llegó al sketch para protagonizar un divertido diálogo y le regaló a la anfitriona una espectacular campera de jean con la imagen de Frida Kahlo en la espalda, una prenda que Susana inmediatamente se puso.

La charla comenzó muy animada y entre las tres repasaron distintas anécdotas, haciendo hincapié en una muy divertida sobre lo que sucedió cuando Giménez perdió un prendedor de mucho valor. En ese momento, Verónica le recomendó pedirle a “las ánimas benditas del purgatorio”, que ellas le devolverían el artículo. Susana no quiso saber nada y respondió muy desconfiada que le daban miedo esas cosas, solo para descubrir cuando se levantó de su silla que tenía el prendedor enganchado en la cola.

Luego Giménez comenzó a indagar en la vida íntima de la actriz, y sin muchos rodeos le preguntó si había tenido algún novio argentino. Castro le respondió muy sincera que no, “pero que no perdía las esperanzas”. La conductora rápidamente le repregunta entonces por qué nunca se casó, y Verónica dijo, muy divertida: “Porque no soy boluda, no me gusta gastar plata en ellos, todos te la sacan”.

Más adelante la actriz habló de sus hijos, Cristian Castro y Michele Castro (que estaba entre el público) y no pudo evitar destacar que mientras el cantante siempre le dio muchísimos dolores de cabeza porque era un travieso, Michele era el lado opuesto porque él es un director de cine “estudioso y bien portado”.

En el cierre del sketch, las mujeres recibieron la llamada sorpresa de Cacho Castaña , y Castro le dijo: “Muero de ganas de verte y que me cantes una canción”, a lo que el cantante respondió en tono picaresco: “Te la voy a cantar al oído”, “¿y puedo ir sola o con Susana?” expresó con intriga la actriz y él, sin dudarlo, respondió: “Podés venir solita”.