Pablo Montero agarró a besos a una fan y luego se dio cuenta de que era hombre

Sorpresas te da la vida

Pablo Montero es bien conocido por sus acercamientos a las fans durante sus conciertos, algunas veces demasiado íntimos y con besos incluidos. Lo que nunca imaginó es el giro que le tenía preparado el destino.

El cantante de ranchero amenizó la boda de la senadora mexicana Iris Vianey. Fue durante su actuación que besó a una de las presentes, para luego descubrir que era hombre.

“Él fue quien me jaló para darme el beso; yo quería quitarme pero no me dio chance. No esperaba que sucediera eso, jamás me aventé a besarlo”, dijo a TVNotas respecto al incidente.

Según la publicación mexicana la fan se llama Lucía Cabañas, tiene 29 años y hasta hace poco tenía el nombre de Lucio.

A Pablo Montero, quien participó en la edición 2017 de Mira Quién Baila de Univision, le ha perseguido la polémica últimamente. Raquel Piedra, madre de su hijo adolescente, Daniel Hernández Piedra, dijo a Televisa que el cantante le ha dejado de depositar la pensión alimenticia.

“Yo tengo para mantener mi casa, pero quiero que ayude, que pase más tiempo con su hijo”, expresó.