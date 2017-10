Video: arrojan banderas de Rusia a Trump en el Congreso y le gritan traidor

Hoy un nuevo y bochornoso incidente salpica al presidente Donald Trump, esta vez en referencia a la investigación del “Rusiagate”, la cual investiga los vínculos de su campaña con Rusia para ganar las elecciones presidenciales del 2016.

Mientras el presidente caminaba esta mañana por el Capitolio en su camino para un importante almuerzo con los senadores republicanos con el fin de negociar sobre su reforma tributaria, un visitante dentro de su recorrido le lanzó varios regalos que incomodaron al presidente.

Se trató de varias banderas rusas las cuales arrojó al paso de Trump mientras le gritaba traidor.

Here’s the moment someone threw Russian flags at President Trump as he walked through the Capitol https://t.co/7fwavGBwQw

— Meg Wagner (@megwagner) October 24, 2017