VIDEO: Padre se suicida en vivo por Facebook porque su hija se casó sin permiso

Imágenes pueden herir su sensibilidad

Un padre turco transmitió su suicidio por Facebook Live luego de que su hija se casara sin pedirle permiso.

En el video que circula en redes, se ve a Ayhan Uzun, de Kayseri, al centro del país, mientras la emprende contra su familia antes de dispararse en la cabeza con una pistola.

El hombre de 54 años jala el gatillo a la cuenta de tres poco después de decir: “Adiós, me voy, cuidense bien”. Acto seguido, Uzun colapsa al suelo.

En el clip, reseñado por medios británicos como The Mirror, el hombre expresa su decepción luego de que se enterara del enlace por medio de una llamada telefónica.

“En el día más feliz de mi hija, me llamaron y me dijeron: ‘Padre, ven a disfrutar. Nadie preguntó por mí. Nadie me trató como a un hombre. Mi suegro tomó mi lugar y, sin tener un derecho, aprobó la boda de mi hija”, argumentó.

Durante la transmisión, otros cibernautas le rogaban que no se quitara la vida, pero los llamados fueron infructuosos.

“Estoy transmitiendo en vivo esta noche, y es mi voluntad, no quiero a los que me ponen en esta posición que asistan a mi funeral”, agregó.