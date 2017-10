Carmen Villalobos está de luto: Murió su padre

Momentos duros, momentos difíciles, momentos que queman el alma…Solo les pido que oren mucho para que Dios haga su santa voluntad 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Oct 27, 2017 at 11:46am PDT