Buscan ampliar en San Francisco uso de píldora que protege del Sida

La incidencia de casos de VIH/Sida en las comunidades latina y afroamericana son aún elevados

A pesar de los importantes avances en la lucha contra el VIH/Sida en la ciudad que sufrió dramáticamente la epidemia a comienzos de los ochenta, líderes de la salud pública y expertos en la lucha contra el virus en San Francisco alertaron que los números siguen aún siendo altos entre los hombres homo y bisexuales afroamericanos y latinos.

La falta de información es preocupante, dicen, y dan como ejemplo la existencia de la pastilla preventiva PrEp, puesta en escena hace cinco años atrás y que continua siendo desconocida en muchos sectores de las comunidades afroamericanas y latinas.

En un reciente foro público de la organización New America Media junto al Departamento de Salud Pública y la Fundación contra el Sida de la ciudad, expertos destacaron que si bien las muertes a raíz del VIH están en un mínimo histórico -el año pasado fueron 223 casos- los números siguen siendo altos entre los hombres homo y bisexuales afroamericanos y latinos.

Cuidarse, protegerse, trabajar juntos

El foro presentó los testimonios de variados pacientes. Entre ellos el de Adrián Vargas, un colombiano de 29 años de edad quien se encontraba visitando el país cuando fue diagnosticado hace un año con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

“Fue una noticia devastadora porque uno no se espera un diagnóstico de estos y siempre son como fuertes para las personas, y para las familias, y para todo el mundo alrededor de las personas que lo reciben”, dijo Vargas, quien decidió permanece en el país, iniciar un tratamiento y trabajar de voluntario en el Grupo Latino de la Fundación de San Francisco contra el Sida. Siendo aún paciente, Vargas se convirtió en activista.

“Tuve que empezar a cuidarme a mí mismo, a comenzar mi régimen de tratamiento, aprender sobre qué es el VIH… A medida que estoy trabajando con la comunidad estoy también aprendiendo acerca de esto. Entonces lo que estoy haciendo con mi trabajo es creando educación y conciencia, invitando a la gente a que tenga esta conversación con sus amigos, con sus familiares, con sus hijos, para que se cuiden, se protejan y podamos todos trabajar juntos”, aseveró Vargas.

La píldora preventiva PrEp salva vidas

El aislamiento y la falta de información entre algunas comunidades son también producto del un insuficiente interés y apoyo de parte del gobierno federal. Según Jorge Vieto, un trabajador de salud pública de la Fundación Glide Memorial, uno de los problemas es que Estados Unidos dedica menos de un 3% del presupuesto a la salud pública.

Vieto dijo que la falta de recursos conlleva una falta de información. “Existe una falta de confianza pero también falta información… Estamos viendo que una mayoría de las personas no saben que PrEp está disponible”, dijo.

La píldora llamada PrEp o ‘Profilaxis previa a la exposición’ puede evitar que el VIH ingrese y se disemine en el cuerpo. Si se usa según lo recetado y de manera consistente, la pastilla es efectiva para prevenir el virus.

“Es una pastilla, un medicamento aprobado por el FDA (Administración Federal de Alimentos y Medicamentos) que puede ayudar a prevenir el VIH en más del 90%… La gente no tiene suficiente información. Pero también las personas que sí saben del PrEp no saben cómo conseguirlo y no saben que puede ser cubierto por su seguro. PrEp es para todo el mundo y si usted tiene preguntas pregúntele a su doctor y si su doctor le dice que no, encuentre a otro doctor”.

La medicina no es barata. Un frasco de 30 pastillas cuesta $1,600, casi $53 cada una. Pero según Michael Barajas, trabajador de salud pública del Condado de San Francisco, hay programas que ayudan a conseguirla de forma gratuita por un periodo de tres a seis meses. Y se puede conseguir sin importar el estado migratorio de los pacientes.

“Con PrEp podemos postular a un programa de asistencia de la compañía Gilead, que manufactura el fármaco. Ellos le dan el medicamento [hasta por] seis meses gratis”, aseguró Barajas.

Barajas también informó que la campaña publicitaria contra el VIH /Sida y para dar a conocer el PrEp, está logrando llegar a la comunidad latina. Iniciada por el Condado hace dos semanas atrás, la campaña ha recibido más de 60 llamadas y se espera que el número aumente en los próximos días.

Falta de información y problemas culturales

A la falta de información se le agregan los problemas culturales de una comunidad que, según el director de los servicios latinos de la Fundación contra el Sida, Jorge Zepeda, se encuentra siendo atacada por diferentes flancos.

“Los mensajes que escuchamos no hacen resonancia con nuestra cultura. Los anuncios que vemos a través de la ciudad son muy estériles… no llegan al corazón y para los latinos y latinas nos gusta con más textura, con más sabor, con más sazón. El discurso del racismo se va a internalizar en la persona y lo que va a causar es miedo, miedo de acercarse a las agencias. Si tenemos la implementación de leyes que van a penalizar un grupo, como en el caso de los migrantes, entonces nuestra comunidad menos se va a acercar a los servicios de salud”, dijo Zepeda.

Para Adrian Vargas, la idiosincrasia latina también es parte del problema de comunicación. “La comunidad latina es muy conservadora y tiene mucho prejuicios y estigmas en nuestras mentes… Muchos siguen teniendo miedo, muchos siguen teniendo estigmas, prejuicios y no quieren hablar ni siquiera de sexualidad. [Esta] es una invitación a que tengamos esta conversación, que no nos dé miedo, a que preguntemos y que también nos cuidemos utilizando condones, utilizando todos los mecanismos de protección y también utilizando todos los servicios que existen en la ciudad de San Francisco… estar juntos y no juzgar, que es lo más importante”, dijo Vargas.