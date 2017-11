Video: Mon Laferte estalla con periodista por comentario machista

La chilena arremetió contra un reportero durante una conferencia en la Ciudad de México

Ahora sí que la chilena Mon Laferte dejó muy claro que no le gustan los hombres machistas ni las preguntas tontas. Y es que en medio de una conferencia de prensa, que se llevó a cabo el día de hoy en un reconocido cine de la CDMX, la artista explotó cuando un periodista mencionó que las mujeres se atacan entre sí y que su público abarca más a féminas que a hombres. Desde su asiento, la cantante explicó exaltada a todos los presentes.

“No hay secreto para alcanzar el éxito, no hay secreto de la vida, además no me parece que las mujeres se ataquen… como que tu comentario es un poco machista… o sea esa, pregunta de que cómo le haces para que el secreto de que en tu público sean puras mujeres que se atacan, no va, no sé. A la mejor debes de informarte más y quitarte unos prejuicios”

La cantante siguió diciendo. “Mejor déjale ahí porque la vas a seguir cag%*#&, es la verdad, en buena onda, creo que ya estamos en un punto de la humanidad… es tu conferencia wey, habla… dale, ¿qué quieres? Mira, sabes lo que pasa es que el punto es que yo como mujer estoy hasta la madr* de que me hagan preguntas pend*&%# y machistas, de verdad. Es que me harto porque siempre preguntan ese tipo de cosas”.

ATENCIÓN: El siguiente video contiene lenguaje altisonante

Mon dejó claro ante los medios que no aprueba que los hombres juzguen a las mujeres.

“Siempre se me va a juzgar más por el hecho de ser mujer y me va a costar el doble todo porque soy mujer… entonces estoy un poco hasta la madr* de eso. Yo vengo hablar de mi música, de un DVD en que el que trabajamos un chi#$% de gente, en donde todos nos partimos la madr* para hacerlo, es bonito verlo ya terminado, pero hay que saber que detrás hay mucho trabajo. Mucha gente estuvo metida, desde montar el arbolito de la escenografía hasta la guitarra correcta, para que tú me vengas a decir que entre las mujeres se tiran mier#$, o sea no mam*%”, yo solo vengo hablar de mi música y de mi trabajo, no de pende*#$&% “, dijo molesta la cantante chilena.

La cantante, quien lleva radicando 10 años en México, recibió disco triple de platino por las altas ventas de su disco ‘La Trenza Deluxe’.

