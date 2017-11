Marjorie de Sousa: ¿En problemas con la producción de la novela de Telemundo?

La cadena y el equipo de la actriz aclaran lo que está pasando

Desde hace algunas semanas comenzó a correr el rumor de que Marjorie de Sousa estaría teniendo problemas con la producción y sus compañeros de la telenovela ‘Al Otro Lado del Muro’ que protagoniza para Telemundo, y que se estrenará el próximo año.

Entre lo que se decía es que, además de tener una actitud de diva, llegaba muy tarde a las grabaciones y las mismas estaban retrasada por ese motivo, y por los viajes tan seguido que realiza a México para solucionar sus problemas legales con Julián Gil por la tenencia y manutención de Matías, el hijo que tienen en común.

Nos dimos a la tarea de investigar, y una fuente que trabaja dentro de la telenovela nos confirmó que sí Marjorie estaría teniendo problemas por su actitud y carácter. “He trabajado con ella en el pasado y no era así, no sé si sus problemas personales la estén afectando pero no trata bien a mucho de sus compañeros, de hecho algunos hasta pensaron en algún momento renunciar”, nos dijo esta persona que prefirió el anonimato por lo delicado del tema.

También nos aseguró que los viajes de De Sousa ha traído retrasos y algunos costos de producción que no estaban contemplados en el presupuesto, y que eso tendría nerviosa a la producción.

Nos comunicamos con Telemundo para saber qué hay de cierto en todo esto, y a través de un e-mail nos respondieron lo siguiente: “En estos momentos la producción de ‘Al Otro Lado del Muro’ continua sus grabaciones habituales”.

Por otro lado, hablamos con el publicista de Marjorie, Alberto Gómez, para saber la versión de la actriz al respecto y nos dijo lo siguiente:

“Marjorie graba de lunes a viernes, si el llamado se lo permite toma el último vuelo a México, si no lo alcanza, toma el primero del sábado para regresar el domingo por la noche a grabar. Hasta ahora no ha habido necesidad de pedir ningún permiso especial. Con sus compañeros se lleva de maravilla, ya que ha trabajado con Litzy, Adriana Barraza y Gabriel Porras, y con varios de los técnicos también.

Telemundo ha sido más que solidario en apoyarla y hacerla sentir muy bien, en realidad su llegada ha sido maravillosa en todos los aspectos. No existe queja de parte de ella o de su equipo, si no agradecimiento y muchas ganas de estrenar este nuevo proyecto en el 2018″, concluyó.