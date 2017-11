Messi recibe su cuarta Bota de Oro como máximo goleador en Europa

La Pulga terminó con 37 tantos la temporada pasada e igualó a Cristiano Ronaldo

BARCELONA.- Lionel Messi recibió este viernes la Bota de Oro, el premio que se le da al máximo goleador de las ligas europeas. La Pulga terminó con 37 tantos la temporada pasada y consiguió este galardón por cuarta vez en su carrera, las mismas que Cristiano Ronaldo, con quien comparte el primer lugar.

“Siempre dije que los premios individuales vienen de la mano de lo colectivo. Si eso va bien tenemos la suerte de conseguir estos premios, pero son de todos. Sin ellos no hubiera hecho los goles que hice. Es algo de todo el grupo”, sostuvo la Pulga cuando le dieron la Bota de Oro. Un mensaje para todos sus compañeros de Barcelona.

La Pulga sostuvo que cada día “disfruta más” de jugar al fútbol y que aprendió a crecer “afuera y adentro del campo de juego”. “Con el correr de los años fui mejorando y acumulando cosas a mi juego. Siempre dije que no me consideraba un delantero, tuve la suerte de ir haciendo goles”, sostiene quien es el máximo anotador en la historia de la Liga de España y de Barcelona, su único club.

El miércoles pasado, Barcelona jugó ante Juventus por la Champions League. La Pulga fue suplente y mucho se habló de eso. “Siempre que me toca ir al banco se arma revuelo porque no suelo ir ahí. No me gusta estar afuera sino participar para ayudar, pero también entiendo hoy que es un año largo y que cada día hay que cuidarse más porque la temporada es cada vez más dura”, declaró.

Su relación con Suárez, dentro y fuera de la cancha

En un tramo del acto, en presencia de Luis Suárez (ganador de la Bota de Oro 2015/2016), a Messi se le preguntó acerca de cómo era tener como vecino al uruguayo. Y el astro respondió:

“Luis es un buen vecino, el contacto cercano con las familias hizo crecer nuestra relación dentro del campo”.

Asimismo el oriental, que le entregó la nueva Bota de Oro, mencionó en tono de broma:

“Leo tiene una buena seguridad en su casa que lo ayuda a ser buen vecino; cada vez que se le pide, ayuda”.

Además, el delantero charrúa comentó sobre el rendimiento en la cancha del capitán del seleccionado argentino: “En cada partido hace cosas diferentes y nuevas, las imágenes están ahí para mirarlas”.