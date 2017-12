5 sencillos tips para mantener los neumáticos

Mucha gente no les da la importancia que se merecen.

Los neumáticos de nuestros autos son un elemento de suma importancia. Un neumático en mal estado puede ser tan peligroso que puede desencadenar un fuerte accidente. Es por ello que nos hemos dado a la tarea de hacer este resumen de 5 tips para que “los pies” de tu vehículo se sientan como nuevos.

1 Hay que mantenerlos siempre a la presión correcta. No importa si no sales a carretera, hay que monitorearlos cuando menos una vez por semana. En el momento que sientas alguna diferencia al rodar hay que detenerse de inmediato y revisar los neumáticos.

2 Nunca ruedes un neumático desinflado. Además de ser muy peligros, seguramente dañarás las cuerdas de acero que lleva la llanta. Si no hay otra alternativa que mover el auto con la llanta baja, trata de que sea la menor distancia posible.

3 Trátalos con cuidado. Aunque los neumáticos están pensados y fabricados para el uso rudo, trata de no darles mal trato extra. Evita subir banquetas, pasar rápido los topes, etc. Además, ese trato rudo no deja nada bueno, si no se maltratan las llantas, se pueden echar a perder los rines, que son tan caros, o más, como un neumático.

4 Dales un mejor aspecto. Existen muchos productos con los cuales se les puede dar un gran aspecto a las llantas, pero que también ayudan a que la goma con la que están fabricadas se degrade lo menos posible. La marca es lo de menos, pero sí es casi obligatorio poner en la cara de las llantas, por lo menos una vez por semana.

5 Rótalos como se debe. Seguro en el manual de tu auto viene la manera en que deben rotar los neumáticos. Esto ayuda a que el desgaste sea parejo en cada uno de los elementos.