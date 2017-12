Video: El concierto sorpresa que ofreció U2 en el metro de Berlín

Los irlandeses dieron un breve recital en una locación inusual

U2 sigue de gira, después de pasar por Argentina, ahora, está en Alemania. En plena promoción de su último trabajo Songs of experience, la banda irlandesa aceptó un desafío: hacer un mini recital acústico en una estación de metro. Fue así que los pasajeros fueron encontrándose con la grata sorpresa de ver a Bono entonando las estrofas de “Get out of your own way” (de su último disco que fue lanzado los primeros días de este mes) en la parada junto al edificio de la Deutsche Oper de Berlín. Bono no estaba solo, lo acompañaba The Edge, el guitarrista.

La iniciativa fue una acción coordinada con el gobierno de la ciudad y el operador del transporte público de Berlín BVG.

Además del tema nuevo, Bono y The Edge trajeron dos clásicos para agitar masas: “Sunday bloody sunday” y su éxito comercial “One” que, como recordó el cantante, se escribió en esa ciudad. Los pasajeros se fundieron en un aplauso masivo y, como suele pasar en estos tiempos, registraron lo sucedido con sus teléfonos celulares.

Incluso tomaron el metro como dos viajeros más.