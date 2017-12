Difunden el ‘pasado sexy’ de Meghan Markle

La actriz trabajó como edecán en el programa ‘Deal or No Deal’

La futura esposa del Príncipe Harry, Meghan Markle participó en el año 2006 como edecán en el programa ‘Deal or No Deal’, en el que lució distintos atuendos reveladores, como el de “Sexy Santa“, informó The Daily Mail.

Markle era una de las chicas que sostenía los portafolios que contenían distintas cantidades de dinero; según varias compañeras que trabajaron con ella, papel para el cual era necesario hacer las audiciones en traje de baño.

“Pondría eso en la categoría de cosas que hice mientras audicionaba para darme a conocer. Pase de trabajar en la embajada de Estados Unidos en Argentina a terminar en ‘Deal or No Deal’, hay que recorrer toda la gama“, dijo Merkle a la revista Esquire sobre su antiguo empleo.

La actriz estadounidense de 36 años tiene un gran currículum en su espalda, además de trabajar en ‘Deal or No Deal’, y ganar su mayor fama en la serie Suits, fue pasante política, calígrafa, diseñadora de modas y bloguera.

Trabajó en su último año de universidad (estudió Relaciones Internacionales), como pasante en la embajada estadounidense en Argentina. También fue calígrafa, habilidad que aprendió en los seis años que estudió en una escuela católica.

“Escribía la correspondencia de las fiestas decembrinas para las celebridades de Dolce & Gabbana”, reveló a Esquire, “me sentaba a escribir con un calcetín en la mano para que la grasa de las manos no se pegara a las cartas para intentar pagar mis cuentas mientras audicionaba”.

Lee también: Este famoso cantante se ofreció como voluntario para actuar en la boda de Harry y Meghan

Markle también diseñó dos colecciones que se vendieron por completo para la firma canadiense Reitmans y escribía en un blog de viajes, moda y belleza que cerró en abril de 2017.