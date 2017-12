La carta de actriz porno August Ames antes de suicidarse

La canadiense fue víctima de ciberacosadores antes de colgarse de un árbol

Antes de suicidarse, el 7 de diciembre pasado, la actriz porno August Ames les dejó un mensaje escrito a sus padres.

En la carta de despedida, la canadiense de 23 años les pide perdón por su decisión

De acuerdo con Infobae, la misiva fue hallada por personal de la oficina del Médico Forense del Condado de Ventura, en California, en el auto en el que viabaja la joven.

El cuerpo de Ames fue hallada alrededor de las 3:45 a.m. colgada de un árbol en un parque público a unos 20 minutos de su propiedad en la ciudad de Camarillo, en el referido estado. Personal forense estableció como asfixia por ahorcamiento la causa de muerte: asfixia por ahorcamiento.

Previo a su trágica muerte, la actriz había protagonizado una controversia y había sido criticada por una colega de la industria por supuestamente no querer realizar una escena de sexo con un actor que había participado en una película gay.

Antes los ataque de usuarios, algunos de los que la exhortaron a suicidarse, la chica argumentó que solo velaba por su salud, ya que no quería contagiarse con ninguna enfermedad.

“¿Cómo podría ser homofóbica si yo misma me siento atraída por mujeres? No querer tener sexo con un hombre gay no es homofóbico, ellos tampoco quieren tener sexo conmigo… así que adiós”, fue una de las respuestas que dio en los últimos días.

Los reportes al momento, sin embargo, no detallan las causas de la fatal decisión.