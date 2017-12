Se suicidó el vocalista de la banda “SHINee”

El cantante dejó una carta de despedida

El cantante Kim Jong-Hyun, miembro de la banda de K-Pop surcoreano “SHINee“, se suicidó ayer lunes según información de las autoridades de Corea del Sur; familiares y amigos del músico han confirmado que este padecía una depresión severa, razón por la cual se quitó la vida. Horas antes de su fallecimiento Kim le envió un mensaje de voz a su hermana, quien inmediantamente alertó a la policía.

Kim Jong-Hyun dejó una nota de despedida en donde comparte la tristeza y el dolor que representaba seguir viviendo. “Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo“. Su escrito se hizo público a través de la cuenta de Instagram de la también cantante, Jang Hee-yeon, amiga del fallecido.

En sus últimas palabras el artista reflexiona sobre su decidión de volverse famoso. “Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal…¿Por qué lo elegí?“, resolución que en sus últimos momentos lamentó enormemente. La policía ha confirmado que el cantante falleció debido a la inhalación de gases, según confirmó el portal Infobae.

El intérprete cierra su carta pidiendo que no le echen la culpa: “Dime que esto es suficiente, que lo hice bien. Incluso aunque no puedas sonreír, no me despidas echándome la culpa. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Adiós“.