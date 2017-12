Metro Los Ángeles ofrece transporte gratis para la víspera de Navidad y Año Nuevo

Autoridades de Metro Los Ángeles hacen un llamado a la comunidad para que este 24 y 31 de diciembre utilicen el transporte público, ya que por varias horas no tendrá costo alguno.

El uso gratis abarca desde autobuses hasta el servicio de trenes, de las 9 p.m. a las 2 a.m.

Las puertas en las estaciones de Metro estarán abiertas durante el horario establecido, pero se advierte que a partir de las 2 a.m. se cierran y todo pasajero tendrá que usar su tarjeta TAP para llegar a su destino.

Autoridades informaron además que el servicio de trenes estará operando por 24 horas en la víspera de Año Nuevo, incluyendo un servicio extendido para atender la gran cantidad de personas que se espera asistan al juego entre los Rams de Los Ángeles contra los 49ers de San Francisco.

En cuanto al los días 25 de diciembre y primero de enero, se informó que los autobuses y trenes operaran con un horario similar a los de día domingo.

Para más información de Metro, horarios y rutas, presiona aquí.

Get home safe on Christmas Eve! Rides will be free on Metro bus and rail from 9 p.m. to 2 a.m. pic.twitter.com/sBPIAx0WIy

— Metro (@metrolosangeles) December 23, 2017