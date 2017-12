El garrafal error arbitral que tiene ardiendo al fútbol chileno

El 'nazareno' podría perder su gafete FIFA por desconocer una regla tan elemental

SANTIAGO DE CHILE – El error garrafal del árbitro chileno Eduardo Gamboa en una tanda de penaltis entre Vallenar y Melipilla, que luchaban por subir a la segunda división del fútbol chileno y que tendrá que repetirse, le podría significar perder la categoría de árbitro FIFA.

Gamboa debe presentarse durante esta semana en la Comisión de Árbitros de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) de aquél país, donde se le comunicará la sanción por su error, calificado como “grave e histórico” por Enrique Osses, jefe del comité.

El referí no aplicó una regla implementada en junio de este año por la FIFA, en la que si un ejecutor y un guardameta cometen un error al mismo tiempo, el lanzamiento queda anulado en la tanda y se debe pasar al siguiente disparo.

La situación se dio en el partido jugado el pasado 19 de diciembre y en el que tras la tanda de penaltis Vallenar subió a la segunda división, algo que ahora está en duda ya que se ha ordenado repetir los tiros desde los once pasos.

Cuando Juan Silva, jugador del Vallenar, se detuvo antes de lanzar y el portero del Melipilla Jaime Bravo se adelantó, Gamboa decidió repetir la acción, cuando tendría que haber anulado el tanto.

La ANFP entregó los antecedentes del problema a la Conmebol y la FIFA, quienes decidieron no contar con Gamboa para los duelos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2018, así que perderá su categoría como árbitro internacional.

El primer castigo para el árbitro chileno es que no podrá dirigir por lo menos seis meses en competencias nacionales. La instancia puede aplicar un castigo más duro si lo estima necesario. Sin embargo el caso no para allí, pues Vallenar no quiere repetir los tiros penales y ya ha dicho que no se va a presentar.