Esquina migratoria: tienen un récord criminal que le sale cada vez que viaja al extranjero

Soy residente desde hace muchos años. Tengo un récord criminal que me aparece cada vez que entro por una multa de 20 dólares que data desde hace 20 años. Pero he ido a Migración y no me dicen de qué es. ¿Hay alguna forma de arreglar esto y corregirlo?

El primer paso para entender tu historial criminal es buscar tu récord completo. Tu récord criminal se puede buscar a nivel estatal y federal. A nivel estatal en California, se pide el récord con el Departamento de Justica de California. A nivel federal se pide el récord con el Buro de Investigaciones Federales (FBI).

Estos registros te proporcionan un sumario de tu historial delictivo. Revisando estos documentos podrás identificar el problema con tu caso y resolverlo lo antes posible para que en el futuro aun cuando aparezca, aparecerá como un problema ya atendido y resuelto.

Si el problema persiste, quiza rea recomendable hablar con un abogado que te pueda ayudar a resolver el caso.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio