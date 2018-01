El azote de la lluvia provoca alerta de fuerte oleaje y contaminación en playas

Autoridades del Sur de California piden a la comunidad extremar precauciones en la zona de las playas, ante circunstancias de gran peligro provocadas por lluvias y vientos que azotan este martes la región.

En especial se señala una alarma por fuerte oleaje, lo que a su vez causa la posibilidad de que se registren inundaciones en calles o propiedades cercanas al mar.

Se pide especial cuidado a toda persona que aun con la lluvia y los vientos quiera meterse al mar, algo muy común en las personas que practican el surfeo, por ejemplo, que con tal de aprovechar las olas altas se exponen a peligrosas corrientes submarinas y a una gran cantidad de basura y bacteria.

An Ocean Water Quality Rain Advisory has been declared for LA Co. beaches until 3pm Thur. 1/11/2018. Beach goers should avoid water contact for at least 72 hrs after significant rainfall. This advisory may be extended depending on further rainfall. pic.twitter.com/jUKnbneDgh

— LACoFD Lifeguards (@LACoLifeguards) January 9, 2018