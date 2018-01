BuenosDíasLA: se cerrarán 10 cuadras para fiestononón en el centro

¿Qué hizo él para merecer que lo vinieran a matar a su propia casa? Ofrecen recompensa de $50,000 para esclarecer asesinato de abuelo en Arlington Heights Alrededor de las 12:40 a.m. del 20 de julio del año pasado, Lucio García regresaba a la casa donde había vivido por una década en Arlington Heights acompañado de su hija y dos de sus pequeños nietos. Mientras retrocedía su camioneta para estacionarse frente a la vivienda en el 1655 de la Avenida Van Ness, un hombre afroamericano se apareció por la puerta del pasajero y sin mediar palabra le asestó varios tiros. El hombre de 56 años, que estaba jubilado después de trabajar en la construcción, murió en el lugar; su hija Vanessa fue herida en la frente, pero sobrevivió. Foto Aurelia Ventura

