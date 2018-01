Confirma madre de Eduardo Yáñez que recibía horribles palizas y maltratos

A sus 80 años le fue amputado un brazo

María Eugenia Luévano, madre del actor mexicano, Eduardo Yáñez, confirmó que fue víctima de abusos y golpes por parte de sus cuidadores.

En entrevista con la revista mexicana TV Notas, la mujer de 80 años refirió que está aterrorizada por las agresiones, que la llevaron a terapia intensiva y originaron que le amputaran un brazo.

“Me tenían encerrada, me decían que estaba en la ‘cárcel’ y no me daban de comer; ¡son malos, me dan miedo!”, expresó la madre del histrión de 58 años.

De acuerdo con la publicación, Yáñez demandó a los trabajadores, Alejandro Guillén y Monserrat Casas, por robo, maltrato y abuso de confianza. Asegura que son responsables por la pérdida de la extremidad de su progenitora.

“Eduardo no parará hasta verlos en la cárcel, ya que además del maltrato, quisieron robarle la casa a su mamá”, expresó con anterioridad una fuente cercana a la familia.

En declaraciones a Suelta La Sopa!, los cuidadores negaron las acusaciones y señalaron a Yáñez como el responsable por omisión, pues según ellos, le informaron del problema en el brazo de su madre, pero él no actuó en consecuencia.

La intimidad de los Yáñez ha estado expuesta públicamente desde que Eduardo Yáñez García, explotó contra su padre a través de redes sociales, calificándolo de drogadicto, racista y abusador de mujeres. A ese pleito familiar, se sumó el amargo episodio en el que el galán de telenovelas abofeteó a un reportero de Univision.

Pasada la tormenta, Yáñez Jr. ha buscado a su padre a través de los medios de comunicación para hacer las paces, aunque no ha tenido una respuesta pública.