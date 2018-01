Chris Hemsworth: “Terrorismo significa algo distinto desde el 9/11”

El actor australiano protagoniza "12 Strong", la historia real de los primeros soldados enviados a Afganistán tras los ataques de Al Qaeda

El 11 de septiembre de 2001 Chris Hemsworth tenía 18 años recién cumplidos, vivía en Australia y aún no había empezado su carrera como actor. Dieciséis años después de aquel día que cambió el mundo, covertido en una estrella gracias a papeles como el de Thor en la saga de los Avengers, Hemsworth protagoniza la última película sobre el 9/11, “12 Strong“, que cuenta la historia del primer grupo de soldados enviados a Afganistán a luchar contra el talibán pocos días después del ataque a las Torres Gemelas.

Tuvimos la oportunidad de hablar con el actor antes del estreno de “12 Strong” este viernes 19 de enero.

Pregunta: Todos recordamos dónde estábamos durante el 9/11. ¿Cómo fue aquel día para ti?

Chris Hemsworth: Estaba en el norte de Australia. Entonces vi en la televisión cómo había chocado el primer avión y pensé “oh, wow, cómo pudo pasar eso, cómo puede estrellarse un avión contra un edificio”. Luego me fui a la escuela y cuando llegué ya había chocado el segundo avión. Hubo una sensación de confusión abrumadora. No había certeza de qué estaba pensando, cómo y por qué. Empecé a escuchar la palabra “terrorismo”, que ahora significa algo distinto a entonces. Por entonces era una palabra que yo conocía del mundo de la ficción, de los tipos malos de las películas. Fue un shock, confusión y ansiedad. La mayoría de los estudiantes estábamos viendo la única televisión que había, en la biblioteca, viendo los noticieros del día.

P.: La historia de estos 12 hombres que fueron enviados a Afganistán inmediatamente después del ataque no era muy conocida. ¿Qué pensaste cuando leíste el guion?

C.H.: Había leído sobe el conflicto, pero no sobre operaciones especiales “Black Ops” y definitivamente nada sobre esta historia concreta. Cuando leí el guion, me fascinó lo que estos hombres lograron y el hecho de que tres semanas después del 9/11 doce tipos fueron enviados con las tribus locales de Afganistán para luchar contra el talibán. Terminó convirtiéndose en uno de los logros militares más importantes de la historia. Y lo lograron todo a caballo. Es fascinante cómo estos soldados modernos utilizaron tácticas de la Primera Guerra Mundial y guerra de guerrillas.

P. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con los soldados que fueron a Afganistán?

C.H.: Sí, entrenamos tres o cuatro semanas cómo montar a caballo e hicimos entrenamiento militar con gente del Army y con Navy Seals. Fue increíble, una experiencia muy intensa. Fue un aprendizaje importante en un nivel técnico, pero también para entender cómo piensa esta gente y su actitud. Y fue muy bueno para lograr la química entre los actores. Eso fue esencial.

P.: ¿Y específicamente con alguno de los 12 hombres en los que se basa el film?

C.H.: Sí, con Mark Nutsch, en quien está basado mi personaje. Pero no tanto para preguntas militares, sino en conversaciones uno a uno… le llamaba cuando estaba grabando y tenía una pregunta sobre una escena específica, sobre un diálogo. Y recuerdo estar tan impresionado por su humildad, por la ausencia de ego y dramatización cuando contaba sus historias. Sólo los hechos. Él encarna la falta de egoísmo y la humildad.

P: Cuando interpretas a alguien real, ¿sientes una responsabilidad mayor de ser preciso y fiel a la historia?, ¿tienes más presión?

C.H.: Sí, absolutamente. Me acuerdo que cuando hice “Rush” interpreté a un personaje real, con un legado, y la responsabilidad está ahí. Pero esto es algo totalmente distinto por la naturaleza de la historia, por la importancia de contarla de forma precisa. Definitivamente sentí esa presión, pero también tener esa cantidad de conocimientos en tus manos, esos recursos reales, verdaderos que constantemente me daban información y me inspiraban para poder interpretar al personaje.

P.: Acabas de terminar de filmar Avenger 4. ¿Crees que volverás a interpretar a Thor?

C.H.: ¡Quién sabe! Contractualmente he terminado mi etapa con el personaje. Pero siento que tras la última película hemos logrado reinventar el personaje y su mundo de tal manera que eso ha vuelto a encender mi pasión por él. No hay nada oficial, pero ahora no estoy cansado de interpretar al personaje.

P.: Así que te gustaría volver a retomar a Thor…

C.H.: Sí, definitivamente, estoy más entusiasmado con el personaje después de la última experiencia de lo que he estado jamás.

P.: ¿Y te molesta que la gente te reconozca sobre todo por el personaje de Thor?

C.H.: Sí, por un tiempo fue así. Antes de que filmáramos Ragnarok definitivamente sentía eso, estaba agotado por el personaje y quería hacer algo distinto. Pero después de esta última experiencia tengo una sensación totalmente diferente ahora sobre el personaje y su mundo que no tenía antes.

P.: ¿Y qué tal vas con tu español? [Su esposa y madre de sus tres hijos, Elsa Pataky es española]

C.H.: Mi memoria la utilizo para memorizar guiones, y no me queda espacio para aprender otro lenguaje, jajaja. Pero voy a estudiarlo en secreto algún día…