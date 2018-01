Garage: Conoce los autos del presidente Donald Trump

Hoy Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos y justo a un año de que está en el cargo, es buen momento para recordar otras épocas de este empresario y político.

A lo largo de su vida, Trump ha coleccionado vehículos de todas marcas y tipos, cosa normal para uno de los hombres con mayor poder económico en el planeta.

No solo hablamos de su avión privado, que es ni más ni menos que un Boeing 757 (de más de 100 millones de dólares), sino de los que el mismo puede conducir en tierra.

El garage del hoy Presidente ha llegado a guardar algunos de los autos que a continuación enumeraremos y que son sinónimo de lujo y poder.

Cabe mencionar que entre sus pertenencias se encuentra una motocicleta chopper creada especialmente para el por Paul Teutul Sr. de Orange County Choppers, además de helicópteros y otras joyas.

Además, según El País, fue el primero en probar un Audi A8 y el primer propietario de un Cadillac XLR-V y actualmente se transporta en el llamado “The Beast”, un Cadillac One Official, el auto oficial para el Presidente.

Es propietario de un Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 que salió a subasta recientemente y que nadie adquirió.

https://platform.twitter.com/widgets.js

También posee un Mercedes SLR McLaren, mismo que regaló a su esposa Melania.

Tiene en su garage dos Rolls Royce, uno de ellos es un clásico Silver Cloud de 1956.

https://platform.twitter.com/widgets.js

El otro de estos autos hechos a medida y a mano es un poderoso Phantom de 460 caballos.

Trump cracks me up. He complains Germans export too many autos to the US. His personal cars are mostly Rolls Royce, which is owned by BMW. pic.twitter.com/X1H4y4iioF

— SaLtY DoGz (@SaLtYdOgZ) 25 de mayo de 2017