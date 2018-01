A Jennifer Lawrence le encantaría tener un cara a cara con Donald Trump

Dicen que para la cita la actriz ya tiene preparado el discurso perfecto...

Como parte de la plataforma cívica Represent.US -una organización sin afiliación a partidos políticos y muy activa en la lucha contra la corrupción y el uso interesado de los poderes públicos-, la actriz Jennifer Lawrence sorprendió a los estudiantes de un instituto de Cleveland, en Ohio, con una charla sobre política.

Aunque su público no era en principio uno muy receptivo, la intérprete consiguió contagiar su pasión a los jóvenes adolescentes en cuestión de minutos, impresionándolos con su amplio conocimiento sobre el panorama actual de su país.

“Cuando alguien que es solo diez años mayor que nosotros viene a hablarnos de temas políticos, marca una gran diferencia. Me hizo pensar mucho al decirnos que ahora era nuestro momento. Hasta ahora me he implicado mucho en mi comunidad, y seguiré participando en distintos movimientos activistas porque es muy importante“, aseguró uno de los alumnos de último curso tras escuchar el discurso de la celebridad.

El activismo de la estrella de Hollywood no ha hecho más que intensificarse desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, con quien le encantaría mantener una seria conversación acerca de su primer año en la presidencia. La protagonista de los ‘Juegos del Hambre‘ tiene incluso preparado un discurso “de primera” cuyo broche de oro es un martini perfectamente lanzado a la cara del antiguo empresario, al más puro estilo de Samantha Jones en ‘Sexo en Nueva York’.

De hecho, desde que alcanzó la madurez y la estabilidad en el plano personal, Jennifer se ha “obsesionado” -en sus propias palabras- con los problemas sociales, la lucha contra la corrupción o la lucha por los derechos de las mujeres, y ha elaborado incluso una lista de reproches que le gustaría ‘compartir’ con más de una figura de la escena política de su país.

“Tengo algo que decirles a todos ellos. Cada vez que veo a uno distinto en las noticias, pienso: ‘Espera a que llegue tu turno’“, explicaba la actriz.