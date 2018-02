BuenosDíasLA: Recursos para padres que quieren encaminar a sus hijos a la universidad

Familia pide ayuda para dar con asesino de su hijo Juan Carlos Luna, de 21 años, era un joven apasionado por el gimnasio y fanático de la industria de la comida. Sin embargo, el 16 de septiembre del 2017 su vida fue arrebatada a puñaladas y sus asesinos continúan prófugos. “Juan [Luna] era un hombre muy joven con toda una vida por delante y en lugar fue encontrado muerto en la calle”, dijo el concejal Mitch O’Farrell el martes acompañado de la familia de Luna y el concejal Gil Cedillo, con quien comparten representación del área. “[En el Ayuntamiento] aprobamos $50,000 dólares para encontrar a los responsables del asesinato de Juan Luna. Pedimos que llamen a la policía para que entreguen a estos criminales a la justicia”, dijo el concejal O’Farrell después que la recompensa fuera aprobada. Foto Aurelia Ventura

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Feb 1, 2018 at 8:33am PST