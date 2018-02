Despiden a una enfermera por no ir a trabajar por tener gripe

Una inusual epidemia de gripe está comenazando a colapsar hospitales, agravada por factores climáticos como las olas de frío

Con la gripe siendo tan mortal como lo ha sido hasta ahora en esta temporada, es importante que la gente sepa cómo protegerse contra el virus. Lavarse las manos es particularmente importante.

Pero si estás enfermo, también hay formas en que puedes ayudar a proteger a los demás. Es clave descansar para que puedas mejorar, pero también para no infectar a los demás. Si estornudas en público, no olvides cubrir tu boca con el interior de tu antebrazo y no con tu mano.

Pero lo más importante, si se siente mal, quédese en casa.

Eso es exactamente lo que hizo una enfermera y ahora afirma que la despidieron de su trabajo por ese motivo.

Theresa Puckett le contó a News 5 Cleveland que, según los informes, violó la política de asistencia del hospital cuando llamó una vez por enfermedad y luego la enviaron a casa temprano en su turno, ambos dentro de un período de 60 días. Ambas veces, estaba enferme con gripe.

“Hay momentos en que he ido a trabajar tan enferma que el paciente que está acostado en la cama está en mejores condiciones que yo”, le dijo al Daily News.

Esto era motivo de despido, incluso si tenía una nota del médico. Las notas de los médicos no son una excusa, según informa el canal de noticias. Solo se permiten cuatro tipos de ausencias: permisos aprobados de ausencias, enfermedades o lesiones en el lugar de trabajo, tiempo libre remunerado programado y tiempo de jurado o ausencia de duelo.

El hospital respondió a la solicitud de News 5 Cleveland de comentar, afirmando que su política es consistente con las de otras instalaciones en todo el país.