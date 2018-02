El ex novio de la actriz Emma Stone no descarta acostarse con hombres…

Pese a sus declaraciones el actor asegura que se identifica como una persona heterosexual

Aunque la última relación estable que se le conoce a Andrew Garfield es la que mantuvo -a intervalos- con su antigua compañera de reparto Emma Stone, el actor nunca descartaría iniciar un romance o una relación puramente física con otro hombre si acaba conociendo a uno capaz de despertar su interés o con el que compartiera una química especial.

“En este momento, solo me he sentido atraído a nivel sexual por mujeres“, afirma el exnovio de Emma Stone en una entrevista a la revista OUT. “Mi postura frente a la vida, sin embargo, se basa en que siempre intento rendirme ante el misterio de no controlar nada. Creo que la mayoría del mundo intenta controlar sus experiencias en ese sentido, y manejarlas, y levantar muros en torno a lo que somos y quienes somos. Yo estoy abierto en todo momento a cualquier impulso que pueda asaltarme“, matiza.

A pesar de que sus ambiguas palabras podrían interpretarse de muchas formas, el antiguo protagonista de “Spiderman” evita presentarse como una persona bisexual, pansexual o ligada a cualquier otra orientación sexual que se defina por la atracción romántica o física hacia individuos independientemente de su género. “A ver, si tuviera que identificarme de alguna forma, diría que me identifico como heterosexual“.

Hace unos meses, mientras comentaba el proceso de preparación que había seguido antes de meterse en la piel de protagonista de la mítica obra ‘Angels in America‘, el intérprete se vio envuelto en una fuerte polémica al asegurar que era “un hombre gay… pero sin el acto físico“.

“Creo que parte de lo que estaba intentando decir era que lo importante es la inclusión, y mantener una actitud comprensiva ante nuestros impulsos“, se justifica ahora una vez más en la línea de sus declaraciones iniciales.