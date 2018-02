Así son las promesas por escrito de los candidatos a la presidencia de México

Prometen combatir la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la impunidad, pero no dicen cómo

MEXICO.- Los candidatos a la presidencia de la República en México prometen cambiar al país pero dan pocos detalles sobre el cómo lograrán combatir la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la impunidad, sus enemigos favoritos.

Una revisión de las plataformas políticas de los tres principales aspirantes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) revela que la mayoría de sus compromisos plasmados por escrito son generales, reiterativos o son acciones que ya se llevan a cabo.

“La plataformas de trabajo de los candidatos son requisito en las elecciones pero no hay sanciones si no se cumplen y por eso no están bien diseñadas’’, observa Mauricio Merino, analista del Centro de Investigación y Docencia Económica.

“Los políticos apuestan, más bien, a que se les crea porque sí, por lo que vayan improvisando en campaña’’, agrega Jorge Chabat, politologo y articulista. “En lo escrito hay poca sustancia o son cosas que no pueden cumplir porque no depende de ellos‘‘

Ricardo Anaya

El candidato de la Coalición formada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano promuueve, por ejemplo, propone quitar el fuero al presidente y otros gobernantes, garantizar la autonomía e independencia judicial y corresponsabilidad a estados y municipios en el tema fiscal entre otras reformas que tendrían que tener la luz verde del legislativo.

Destaca en su plataforma sólo un par propuestas que sí podría llevarlas a cabo sin contar con nadie más: que el titular de la Secretaría de Gobernación no sea nombrado por él sino “por fuerzas políticas distintas’’ (no especifica cuáles) y prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción gubernamental a nivel federal aunque no podría obligar a hacerlo a estados y municipios.

Andrés Manuel López Obrador

El aspirante de Morena y el Partido del Trabajo es todavía menos específico. Por ahora su plataforma sólo reza que su lucha es ‘“por y a través de una ética política’’, por la soberanía popular, contra la anti democracia, la pérdida de valores, la descomposición social y violencia, problemas que va a resolver con “un cambio moral’’ de la gente, el amor al prójimo y el trabajo.

Unicamente revela planes concretos en la consolidación de más sindicatos donde el Estado no intervenga en los asuntos internos de las organizaciones gremiales (no dijo si está a favor de transparentar o no las cuentas de éstas) y una economía nacionalista que recupere a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, “que se han convertido en simples administradoras de contratos que favorecen predominantemente a extranjeros’’.

José Antonio Meade

Perseguido por la sombra de su partido, el contendiente por la Alianza PRI- Partido Verde es más detallado en su propuesta para convencer al electorado, “sobre todo en el área económica (su fuerte)’’, advierte el analista Merino, pero no está exento de promesas vagas como que “buscará igualdad para las mujeres“ o “promoverá la inversión en la infraestructura“.

Destaca, sin embargo, la originalidad de algunos planes que sí están en el ámbito del ejecutivo federal como otorgar seguro social a todos los trabajadores del campo y ayudarles a éstos a conseguir créditos para hasta 10 años, de entre cinco y 10 años así como activar la región Sur-Sureste con infraestructura de riego y drenaje y con vías de transporte.

En el tema de seguridad Meade quiere crear una base de datos para identificar las características del criminal y las del delito para poderles dar seguimiento y garantizar que sea sentenciado.