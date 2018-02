Matt LeBlanc apoya a Jennifer Aniston tras su separación de Justin Theroux

Algunos medios y muchos fanáticos esperan un acercamiento entre la actriz y su ex, Brad Pitt

Al igual que los millones de admiradores con los que cuenta la actriz Jennifer Aniston en todo el mundo desde que saltara a la fama por su participación en la mítica serie ‘Friends‘, su buen amigo Matt LeBlanc -quien interpretaba a Joey en la popular ficción televisiva- confía en que la fortaleza y el carácter autosuficiente de los que siempre ha hecho gala la artista le estén ayudando a lidiar de la mejor forma posible con su reciente separación de Justin Theroux.

“No he podido hablar con Jennifer del tema, pero estoy seguro de que está bien en estos momentos. Es una chica fuerte y muy madura“, ha respondido tajante al diario británico The Sun al ser preguntado por tan delicado asunto, del que no ha querido hacer más declaraciones al entender que se trata de una cuestión muy íntima y personal que solo atañe a los dos implicados. En cualquier caso, los comentarios de Matt siguen la misma línea de los pronunciados a lo largo de estos últimos días por diversas fuentes del entorno de Jennifer Aniston, que no han dudado en alabar a la intérprete por su determinación a la hora de ser feliz a su manera y, sobre todo, de pasar página tras un matrimonio de casi tres años y lleno de claroscuros.

“Esta va a ser la última vez que Jennifer se deja llevar por el encanto y el carisma de alguien que no es el adecuado para ella. Es una mujer independiente y hoy en día es más fuerte de lo que nunca ha sido. Y no necesita a nadie para sentirse completa y realizada”, explicaba un informante a la revista Us Weekly, antes de hacer referencia al apoyo incondicional que Jennifer está recibiendo a día de hoy por parte de sus mejores amigos y familiares.

“Jen está bien ahora mismo, ya que afortunadamente tiene un grupo de amistades que enseguida salen a su encuentro. Siempre es triste y descorazonador ser testigo del fin de una relación, pero hay que seguir adelante y lo bueno es que ella recibe mucho amor por parte de sus seres queridos“, aseguraba la misma fuente al tiempo que recordaba la discreta fiesta con la que Jennifer celebraba hace unos días, nada menos que en casa de Courteney Cox, su 49 cumpleaños junto a sus amigos más cercanos.