Novia de Esteban Loaiza sale en su defensa tras escándalo de drogas

Buenas noches soy ross la novia de Esteban me pidió que les digiera a todas las personas que se acuerdan de él y lo están apoyando por medio de las redes,sus mensajes y oraciones que les diera las gracias 🙏 y aquí estamos apoyándolo en lo que se pueda primero Dios y esperemos en Dios todo esto llegue a su fin de la mejor manera por que esto que ven en estas fotos es lo que era su vida realmente estar con la gente y en los campos y no se vale que solo quieran manchar su carrera con tanta tontería que inventan cuando saben que no es así porfavor quien no tenga nada bueno que decir mejor limiten sus comentarios que nadie somos perfectos solo Dios y nadie estamos fuera de estar en una situación así ojalá no les pase nunca algo así por que no se los deseo a nadie mejor unámonos como seres humanos que somos y gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escribir palabras bonitas y de aliento 🙏🙏Dios los bendiga

A post shared by Esteban Loaiza (@loaizagroup) on Feb 22, 2018 at 9:19pm PST