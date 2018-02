Una farmacéutica ve algo en el brazo de una mujer y le urge que vaya al médico, así le salva la vida

Solo hay que estar pendiente de las señales de nuestro cuerpo, a veces son determinantes para el diagnóstico de enfermedades o su prevención

Una farmacéutica terminó ayudando a salvar la vida de una mujer, pero no proporcionando los medicamentos recetados precisamente

Según WKYC Cleveland, todo comenzó cuando Sandy Callow fue a su farmacia local para vacunarse contra la gripe en el otoño de 2016. Kara Bloom, una farmacéutica, trabajaba allí.

Kara estuvo a cargo de administrar la vacuna contra la gripe de Sandy. WKYC informó que las cosas marchaban bien hasta que Sandy se subió la manga y mostró su brazo izquierdo.

“Ella estaba sosteniendo la jeringa y me miró y dijo que tenía que ver al médico”, recordó Sandy a WKYC. “Le pregunté por qué y me dijo que tenía algo en el brazo y no le gustaba cómo se veía”.

Kara le puso la vacuna contra la gripe y lo dejaron así, pero las palabras de la farmacéutica le dejaron huella.

Unos días más tarde fue al médico, quien inmediatamente la envió a un dermatólogo. Una biopsia reveló la verdad.

“Resultó que tenía melanoma que se estaba extendiendo rápidamente y habría llegado a afectarme el cerebro y me hubiera matado”, dijo Sandy.

Gracias a la advertencia de Kara, Sandy logró eliminarlo. Kara salvó la vida de Sandy.