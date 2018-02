Los planes de Selena Gomez para el cumpleaños de Justin Bieber

Love them so much ❤😻 @justinbieber @selenagomez#justinbieber #justin #selenagomez #selena #haircut #hairflip #bieber #white #black #blackandwhite #cute #cutie #love #purposetour #purpose #tour #believe #selenaandjustin #jelena #justinandselena #justinbieber #jelena #selenagomez

A post shared by Our Little Muffin (@justinbiebeahh) on Feb 25, 2018 at 1:05am PST