Así respondió Eiza González a quienes se burlaron de su vestido en los Oscar

El atuendo de la actriz mexicana rápidamente se convirtió en tendencia

Eiza González lamentó las burlas que le han hecho en redes sociales, luego de que llegara a la alfombra del Oscar con un vestido amarillo de la firma Ralph Lauren.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, la actriz mexicana dijo que se sintió muy orgullosa de haber representado a la mujer mexicana y calificó como ataques los memes que se hicieron de su vestido.

“Oigan. Yo estoy muy orgullosa de ser una mujer 100% Mexicana ahí anoche, ojalá nos apoyáramos un poquito más entre mexicanos. Yo no veo a la gente de otros países siendo atacados por su misma gente. Juntos somos más fuertes, en fin orgullosísima de todos los mexicanos ayer“, fue el mensaje que escribió.

Oigan. Yo estoy muy orgullosa de ser una mujer 100% Mexicana ahí anoche, ojalá nos apoyáramos un poquito más entre mexicano. Yo no veo a la gente de otros países siendo atacados por su misma gente. Juntos somos más fuertes 👍🏼 en fin orgullosisma de todos los mexicanos ayer 🇲🇽 — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) March 5, 2018

En poco más de 15 minutos, la estrella de ‘Baby: El Aprendiz del Crimen’ tuvo más de 200 retuits y más de 150 comentarios, casi todos de apoyo, entre ellos el de la actriz Jessica Coch, quien le puso emojis de aplausos.

“Siempre habrá críticas, me gustaría darte la razón pero no fue así. Aún así, yo estoy orgullosa de todo lo que lograron ustedes, pusieron el nombre de México en alto y eso es más de lo que han logrado muchas personas. ¡Felicidades Eiza!”, escribió @katebit8.

“Siempre lo he dicho, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano!! Eres una chingona, mija“, posteó @ObedCarrera.

Otros la llamaron a tomar las cosas con humor.

“Una cosa es todo tomarlo con humor y otra no apoyar a los mexicanos, solo son memes, relájense“, publicó @rociojonas1.

“Los “ataques” no cuentan, los Memes no son ataque son solo parte de nuestro sentido del humor, hoy te tocó a ti mija, tú tranquila nomas ríete y ya no pasa nada”, comentó @Cuervo_77.