“Canelo” Álvarez se siente avergonzado al dar positivo en prueba antidopaje

Dice que se hará todas las pruebas necesarias en Estados Unidos para clarificar la situación

Golden Boy Promotions informó el lunes que Saúl “Canelo” Álvarez dio positivo por el anabólico clembuterol en un control antidopaje voluntario.

De acuerdo con un comunicado de la promotora, el Dr. Daniel Eichner, director del Laboratorio de Investigación y Exámenes de Medicina Deportiva (SMRTL), un laboratorio acreditado por la agencia mundial antidopaje, dijo que los niveles de la sustancia encontrados en el peleador mexicano “se encuentran dentro de los rangos de lo esperado por carne contaminada“.

“Canelo”, de acuerdo con el plan de trabajo para su pelea de revancha del 5 de mayo contra Gennady Golovkin, comenzará su campamento en Estados Unidos. El tapatío acostumbra prepararse en San Diego, pero su equipo indicó que para esta pelea podrían hacer campamento de altura en Colorado Springs.

En el mismo comunicado de Golden Boy, se dijo que Álvarez será sometido a una serie de pruebas antidopaje.

De acuerdo con ESPN, la Asociación Voluntaria Antidopaje informó del positivo por clembuterol en una carta dirigida a los involucrados, en la cual se especifica que las pruebas de orina del peleador tapatío son del 17 y 20 de febrero.

No se espera que la Comisión Atlética del estado de Nevada le imponga sanciones a Álvarez porque el positivo ocurrió en una prueba voluntaria más de dos meses antes de la pelea con Golovkin, pero de todos modos la Comisión fue informada del tema.

Cabe recordar que el clembuterol ha sido un problema con antecedente en el deporte mexicano. El legendario boxeador Erik Morales dio positivo por dicha sustancia en 2012, y un año antes, durante la Copa Oro de fútbol, cinco jugadores de la selección mexicana también dieron positivo.

El clembuterol es una anabolizante que hace engordar en forma artificial al ganado y que en la industria farmacéutica se usa en medicamentos en combinación con Ambroxol para enfermedades respiratorias y a los deportistas les sirve como broncodilatador.

“Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había sucedido”, dijo Álvarez en el comunicado. “Voy a hacer todas las pruebas requeridas para clarificar esta vergonzosa situación y confío en que al final la verdad prevalecerá”.

El campamento de Golovkin fue enterado del tema por Golden Boy Promotions, pero el promotor de “GGG”, Tom Loeffler, le dijo a ESPN que no harán declaraciones al respecto hasta no tener más información sobre el positivo de Álvarez.

Los promotores de “Canelo” aseguraron que el peleador ha sido sometido a numerosos controles antidopaje al azar para cada una de sus anteriores 12 peleas, siempre saliendo limpio.