BuenosDíasLA: “No Más Bebés” La esterilización forzada de inmigrantes mexicanas

Cisnes gigantes invaden dos parques en Los Ángeles Botes de pedales en forma de cisnes se pueden alquilar en Echo Park y Lake Balboa Aquellos que disfrutan de las aves tienen una nueve especie para admirar en Los Ángeles, donde han llegado cisnes gigantes. Lo único es que estos no vuelan. Se trata de botes de pedales en forma de cisnes blancos que se deslizan en los lagos de dos parques de la ciudad: Echo Park y Lake Balboa. Foto Aurelia Ventura

A post shared by La Opinión (@laopinionla) on Mar 8, 2018 at 9:10am PST