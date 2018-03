Chileno Marcelo Díaz explota tras amenaza de muerte a su hija

El volante de Pumas -quien marcó un autogol- no toleró el comentario de un aficionado tras la derrota de su equipo ante Toluca en el fútbol mexicano

CDMX, México – Marcelo Díaz explotó contra un seguidor luego de que éste amenazara a su hija tras la caída de Pumas 1-0 ante Toluca.

El mediocampista chileno publicó en redes sociales una captura de pantalla de una conversación con el usuario “lucosss.14” de aparente nacionalidad chilena, quien le escribió que iba a “matar a su hija” después del autogol del Chelo que le dio la victoria a los Diablos en el fútbol mexicano.

“A mí me pueden criticar, a mí me pueden insultar, pero con mis hijos no se mete nadie y por ellos doy la vida… así que espero conocerte pronto pendejo y la ct…” publicó en redes sociales el chileno.

El motivo del reclamo del aficionado fue, supuestamente, porque el autogol afectó su apuesta.