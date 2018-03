El escupitajo le costó el puesto en Sky Sports a Jamie Carragher

La cadena fue implacable con su comentarista tras el lamentable hecho, pero le permitió pedir disculpas y dar su versión

El exdefensa del Liverpool Jamie Carragher fue suspendido este lunes por la cadena británica Sky Sports, en donde se desempeñaba como comentarista y colaborador, después de que se filtrase un vídeo en el que se le ve en una vía de la ciudad de Manchester escupiendo de auto a auto durante un desencuentro con un aficionado, particularmente a su hija quien viajaba en la parte posterior del vehículo.

Los hechos acontecieron el domingo tras la victoria del Manchester United sobre el Liverpool (2-1), cuando un hincha de los ‘Red devils’ increpó a Carragher en plena marcha y le recordó la derrota de su exequipo en Old Trafford al tiempo que lo grababa con su teléfono celular.

Carragher se disculpó públicamente la noche del domingo, pero el daño ya estaba hecho. “(Lo que hice estuvo) totalmente fuera de lugar. Ya me he disculpado personalmente con toda la familia esta noche. Fui provocado tres o cuatro veces durante el trayecto mientras me grababan y perdí los papeles. No hay excusas, lo siento“, dijo el ahora desempleado presentador de televisión, pues la cadena Sky Sports decidió suspender a Carragher con efecto inmediato.