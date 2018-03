Mira a qué personaje le pondrá voz Angelina Jolie en una película de Disney

La actriz también será una de las productoras del filme

Angelina Jolie y Sam Rockwell serán los protagonistas de la nueva película de Disney, ‘The One and Only Ivan’, una adaptación del popular libro infantil escrito por Katherine Applegate. Allí compartirán cartel junto a Ramón Rodríguez, quien interpretó a Bakuto en las series de ‘Marvel Iron Fist’ y ‘The Defenders’, Bryan Cranston y Ariana Greenblatt.

La historia se centra en un gorila de espalda plateada llamado Ivan (Rockwell) que vive en una jaula dentro de un centro comercial junto a una elefanta llamada Stella (Jolie) y un perro callejero de nombre Bob. Ivan no recuerda su vida en la selva, pero cuando llega una elefanta bebé llamada Ruby y él debe cuidarla, comienza a recordar su vida pasada. Es en ese instante empieza a idear un plan para llevar a la pequeña lejos del abusivo dueño de los animales.

La producción de la película también está en manos de la actriz, rol que compartía con Allison Shearmur, la productora de ‘Rogue One’ que falleció en el mes de enero y que igualmente será incluida en los créditos.

Esta no es la primera vez que Jolie le pone la voz a un dibujo animado, hace unos años participó en ‘Kung Fu Panda’, en donde interpretó a la tigresa. Además prestó la voz para uno de los personajes de ‘Shark Tale’.