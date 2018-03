El celebrado estilo de Kanye West no es tan original como pensabas

Le copió a otro famoso

En los últimos años, Kanye West se ha convertido en un referente inconfundible de estilo, adorado y odiado a partes iguales, sí, pero imitado por miles de jóvenes alrededor del mundo que se mueren por calzarse sus famosas zapatillas Yeezy.

Sin embargo, y como suele ser habitual en estos casos, resulta que en el fondo el icono no deja de ser un imitador más: en su caso, su gran inspiración no es otro que el polémico actor Shia LaBeouf, conocido por su ecléctico -por definirlo de alguna manera- guardarropa. En el pasado, el rapero reconvertido en diseñador ya había expresado e incluso rapeado la admiración que sentía hacia el controvertido intérprete y su curiosa visión de la moda, así que cuando tuvo la oportunidad de reunirse con él para discutir posibles colaboraciones no pudo resistirse a pedirle permiso para tomar prestadas algunas de sus prendas, con la excusa de exhibirlas en una de sus próximas tiendas pop-up. Pero por una vez en la vida, Kanye se había topado con alguien más dado a los excesos aún que él, por lo que en lugar de regalarle un par de trajes y accesorios, Shia optó por darle carta blanca para saquear su armario.

“Mi madre está obsesionada con Kanye, como no podía ser de otra manera, así que conseguí que nos dejarán pasar a los camerinos después de uno de sus conciertos y él fue un verdadero encanto con ella. Así que me pareció justo acceder a su petición y le dije: ‘Adelante, hombre, llévate todo lo que quieras’. Y desde luego que lo hizo, se llevó toda mi maldita ropa, el tipo tiene un montón de mi**das que antes eran mías”, ha explicado ahora el actor en una entrevista a la revista Esquire para justificar su considerado gesto hacia Kanye.

Desde luego, el marido de Kim Kardashian ha rentabilizado hasta la saciedad el detalle que el actor tuvo con él: sin ir más lejos, el año pasado fue fotografiado paseando orgulloso con el mítico sombrero que Shia utilizaba en el filme ‘Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal’ y que se llevó como recuerdo del set de rodaje. La propia Kim reconocía poco después que ese sombrero era uno de los favoritos de su marido y una de las piezas de su amplia colección de ropa que más valoraba.

Tristemente, la bonita amistad entre ambos se ha enfriado en los últimos dos años, concretamente desde que el rapero incluyera a Shia entre las personas a las que criticó desde el escenario por darle la espalda, en el caso del actor por aliarse con su enemigo Kid Cudi: el protagonista de ‘Transformers’ dirigió al músico en un cortometraje en 2011.

“Adoro a Kanye, pero ahora mismo está pasando por un montón de cosas. Y la verdad es que no sé dónde está o qué está haciendo”, ha reconocido ahora Shia.