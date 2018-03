Demi Lovato pensó en suicidarse a los 7 años de edad

La cantante confiesa que ha pensado en quitarse la vida

Demi Lovato ha sido muy abierta en su lucha contra la adicción a las drogas y en una nueva entrevista hace revelaciones sorpresivas como la primera vez que tuvo pensamientos suicidas.

“La primera vez que pensé en el suicidio fue a la edad de siete, tenía una fascinación con la muerte”, reveló la cantante en el programa de Dr. Phil. “Yo he experimentado cosas de las que no he hablado y no se si algún día lo haría pero a los siete sabía que si me mataba el dolor acabaría”.

La intérprete de “Échame La Culpa” dijo que los pensamientos sobre quitarse la vida fueron recurrentes.

“[Los pensamientos] regresaron en varias ocaciones, como cuando estaba luchando contra la depresión y mi desorden bipolar”, agregó. “Había ocasiones en que mi mamá tenía miedo en despertarme por las mañanas por que no sabía si al abrir la puerta me encontraría viva o muerta ya que cada vez que me cortaba era más profundo”.