Lotería Mega Millions alcanza US$377 millones ¿hasta qué hora se puede comprar boleto?

El dinero sigue acumulándose para el Mega Millions que ahora asciende a $ 377 millones

Muchas personas comienzan a pensar en comprar un boleto de Mega Millions la noche del sorteo.

Tal vez no recuerdes qué tan grande es el premio hasta más adelante, y de repente obtienes esa sensación de pánico: “¿Todavía hay tiempo?” ¿Cuán cerca puedes empujar para recoger un boleto de la lotería antes de que sea demasiado tarde?

El sorteo se lleva a cabo a las 11:00 p. m Este (10 p.m. Central) los martes y viernes, y todo lo que se necesita son $ 2 para tener la oportunidad de ganar millones.

Por supuesto, su oportunidad real de ganar esos millones es bastante pequeña, pero para muchas personas es una oportunidad que vale la pena tomar. Esta noche, Mega Millions tiene un valor estimado de $ 377 millones, por lo que es el noveno premio mayor en la historia de Mega Millions.

Pero, ¿cuánto tiempo realmente tiene que comprar un boleto de Mega Millions y aún así obtener una oportunidad por ese premio?

¿Qué tan tarde puedes esperar para comprar uno?

Muchos estados cerrarán las ventas de boletos de Mega Millions 15 minutos antes del sorteo, pero en otros estados detendrán las ventas una hora antes. Debe comunicarse con su distribuidor local para conocer la hora límite exacta en su estado.

Aquí hay algunos ejemplos de tiempo de horas de corte de las ventas:

Alabama: Mega Millions no se juega aquí.

Alaska: Mega Millions no se vende aquí.

Arizona: la hora límite es 6:59 p.m. hora local para todos los juegos de sorteo (7:59 p.m. después del horario de verano). Las ventas para el próximo sorteo se reanudarán a las 7:04 y 8:04 p.m. respectivamente. Encuentra un minorista aquí.

Arkansas: Las ventas del sorteo terminan a las 9:45 p.m. Central martes y viernes.

California: la venta cierra a las 7:45 p.m. Pacífico.

Colorado: No hay venta de boletos el martes y el viernes entre las 7:30 y las 7:33 p.m., los lunes y miércoles y los jueves entre la medianoche y las 4:30 a.m., y los domingos entre la medianoche y las 8 a.m.

Connecticut: En la noche del sorteo, las ventas de boletos cierran a las 10:45 p.m. y reabrir a las 11:15 p.m.

Delaware: A la venta hasta las 9:45 p.m. en días de dibujo.

Florida: las ventas terminan a las 10 p.m. en los días del sorteo, para dar tiempo suficiente a las 46 loterías miembros a que transmitan sus datos.

Georgia: el tiempo de cierre no está claro. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más detalles.

Hawaii: Mega Millions no se vende aquí.

Idaho: el cierre a las 9 p.m. MT los martes y viernes. La hora exacta de cierre no está clara. Llame al minorista para más detalles.

Illinois: El tiempo de corte de Mega Millions no está completamente claro. Pero si Illinois sigue el mismo patrón que tiene para Powerball, entonces el tiempo de corte sería de una hora antes del sorteo en las tiendas minoristas y de tres horas en línea. Llame a su distribuidor para obtener más detalles.

Indiana: las ventas en las fechas del sorteo se cortaron a las 10:44 p.m. Oriental.

Iowa: La hora límite es las 8:59 p.m. en días de sorteo

Kansas: los jugadores tienen hasta las 8:59 p.m. en días de sorteo para obtener boletos.

Kentucky: el tiempo exacto de corte no está claro. Llama a tu vendedor para obtener más detalles.

Louisiana: compre su boleto antes de las 9 p.m.

Maine: la hora límite es 9:50 p.m. Este el día del sorteo.

Maryland: la hora límite es 15 minutos antes del sorteo.

Massachusetts: la hora límite es las 10:45 p.m.

Michigan: la hora límite es a las 10:45 p.m el día del sorteo en las tiendas minoristas y en línea.

Minnesota: la hora límite es a las 9 p.m. el día del sorteo

Mississippi: Mega Millions no se juega aquí.

Misuri: No se realizan ventas de boletos los martes y viernes entre las 8:59 p.m. y 10 p.m, y diariamente entre las 2 y 5 a.m.

Montana: los dibujos cierran a las 8 p.m. hora local, una hora antes del sorteo.

Nebraska: el tiempo exacto de corte no está claro. Llame a su distribuidor para obtener más detalles.

Nevada: Mega Millions no se juega en este estado.

New Hampshire: la hora límite es 9:50 p.m.

Nueva Jersey: la hora límite es 10:45 p.m. Oriental.

Nuevo México: el corte es a las 8:45 p.m. Tiempo de montaña en días de sorteo y reanudación de ventas a las 8:55 p.m.

Nueva York: la venta de boletos se detiene a las 10:45 p.m. en las noches de sorteo, y 3:30 a.m. otros días.

Carolina del Norte: los tiempos de sorteo finalizan a las 10:45 p.m del día del sorteo.

Dakota del Norte: debe comprar su boleto antes de las 8:58 p.m. Central el día del sorteo.

Ohio: hora de cierre es 10:45 p.m. en días de sorteo

Oklahoma: comprar boletos hasta las 8:59 p.m. Central en la noche del sorteo.

Oregon: la hora límite es los martes y los viernes entre las 7:00 y las 8:00 p.m. PST.

Pensilvania: la hora límite es las 9:59 p.m. hora local el día de un sorteo.

Rhode Island: la hora límite es 9:50 p.m. en dibujar noches.

Carolina del Sur: la venta de entradas se detiene a las 10 p.m. los martes y viernes.

Dakota del Sur: Compre boletos hasta las 9 p.m. Central / 8 p.m. MT en la noche del sorteo.

Tennessee: los descansos de sorteo comienzan a las 9:45 p.m. Central (10:45 p.m. Este)

Texas: La venta de entradas no está disponible durante un sorteo de 9: 45-10: 15 p.m. Central, y los dibujos se emiten a las 10:12 p.m.

Utah: Mega Millions no se juega aquí.

Vermont: la hora límite es 9:50 p.m.

Virginia: las entradas dejan de venderse a las 10:45 p.m. en las noches de dibujo.

Washington: corte de venta de entradas los martes y viernes a las 7:45 p.m. y reanudar a las 8:01 p.m.

Washington D.C .: Compre boletos hasta las 10:45 p.m. Este en las noches de sorteo.

Virginia Occidental: el tiempo exacto de corte no está claro. Encuentre su tienda aquí y llame para obtener más detalles.

Wisconsin: la hora límite es 9:00 p.m.

Wyoming: Hasta las 8 pm la noche del sorteo.