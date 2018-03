Arte, mole y circo: adónde ir y qué hacer en la Bahía

Sábado 24 de marzo

Mural de esperanza

Los museos de San José Children’s Discovery Museum y Museum of Art presentan un nuevo gran mural público, ‘Sophie Holding the World Together’ del artista El Mac en colaboración con The Propeller Group. Habrá música en vivo y actividades para la familia. Gratis este sábado 24 de marzo, de 2 pm a 4 pm en el 180 Woz Way. www.sjmusart.org

Mole es vida

En Oakland, Agave Uptown y La Familia Díaz invitan a celebrar la tradición de uno de los platillos más populares de México, el mole. Se podrá degustar la receta creada por generaciones, hecha con más de 20 ingredientes. Habrá pruebas y mezcal este sábado 24 de marzo, de 2 pm a 4 pm, 2135 Franklin St.

Miércoles 28 de marzo

Cirque Du Soleil

El aclamado Cirque Du Soleil regresa a San José con su nueva y primera producción sobre hielo: ‘Crystal’. Podrás presenciar a patinadores y acróbatas de hielo de talla mundial tomar la pista congelada con velocidad y fluidez mientras desafían las leyes de la gravedad. El show será del 28 de marzo al 1 de abril, en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.cirquedusoleil.com

Viernes 30 de marzo

Balada de los zapatistas

El Comité de Apoyo a Chiapas y La Peña Cultural Center en Berkeley invitan a la exposición de arte y charla para revitalizar las relaciones entre las comunidades locales y los pueblos indígenas de Chiapas a través del arte y el diálogo. Conozca a los artistas del Área de la Bahía que han colaborado con la comunidad zapatista. El viernes 30 de marzo, 7:30 pm, en 3105 Shattuck Ave. Berkeley. www.lapena.org

Alma de letras

El Centro Cultural para las Artes Latinas en San Francisco invita a un tributo a la madre del feminismo en México, Rosario Castellanos. Ella era novelista, cuentista, poeta, ensayista y diplomática, una de las mujeres mexicanas más importantes del siglo XX. La plática será el viernes 30 de marzo, 7 pm, en 2868 Mission St. www.missionculturalcenter.org

Ricardo Montaner

El cantante Ricardo Montaner llega a San José en su gira ‘Ida y Vuelta Tour’ el viernes 30 de marzo, 8 pm, en San Jose Civic, en 135 W San Carlos St. www.ricardomontaneroficial.com

Sábado 31 de marzo

Conejo Brincolín

Disfruta en Oakland del festival ‘Jumpin’ Bunny’, la celebración anual de primavera. Habrá brincolines para niños pequeños y niños mayores por igual. El evento incluye búsquedas de huevos llenos de sorpresas, juegos, entretenimiento y más para toda la familia. El festejo será el sábado 31 de marzo, 9 am, en el Dunsmuir Hellman, 2960 Peralta Oaks Crt. www.dunsmuir-hellman.com

Domingo 1 de abril

Celebración de primavera

La calle Union de San Francisco celebra la primavera con un desfile de pascua y mucho más. Habrá música, zoológico, comida, actividades para la familia, paseos en pony y diversión para todas las edades. El desfile empieza a las 2pm. El festival será el domingo 1 de abril de 10 am a 5 pm sobre la calle Union entres las calles Gough y Steiner. www.sresproductions.com

Martes 3 de abril

Ha*Ash

El popular dueto de rock-pop mexicano Ha*Ash llega a San Francisco en su gira ‘100 Años Contigo Tour’ este martes 3 de abril, 8 pm, en The Fillmore, 1805 Geary Blvd. www.ha-ash.com

Viernes 6 de abril

Maluma

El reggaetonero colombiano Maluma llega a San José con su gira ‘F.A.M.E Tour’ el sábado 6 de abril, 8 pm, en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.maluma.online

Domingo 8 de abril

La Trevi y La Guzmán

Las reinas del rock-pop mexicano, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, regresan juntas a San José el domingo 8 de abril, 8pm, en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.aleguzman.com y www.mundotrevi.com