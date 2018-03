El tarot de la vidente Deseret Tavares reveló que Maluma es gay

@maluma e @princeroyce na praia esse final de semana! Como eu quería estar nessa praia tbm 😍 Eu não sei o que aconteceu, mas parece que a perna direita do JL ainda ainda não melhorou 🤕 #maluma #malumafans #malumababy

A post shared by Maluma Brasil (@malumabeiby) on Mar 19, 2018 at 3:26am PDT