Atala Sarmiento confirma que Pati Chapoy la echó de Ventaneando

Una más que sale por la puerta de atrás

Era un secreto a voces y durante su última aparición en Ventaneando de TV Azteca se confirmó, Atala Sarmiento ya no era parte del panel del programa y su relación con Pati Chapoy estaba rota.

Tras muchas especulaciones y rumores de cambio de televisora, este sábado Atala Sarmiento confirmó a La Saga que por orden de la veterana directiva de la empresa, ya no estaría en el programa de espectáculos.

“Lo que sí te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en ‘Ventaneando’. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato”, expresó.

Todo se trató de una escalada de sucesos, primero fue el reporte de que se le había visto a Atala por las instalaciones de la competencia, Televisa. Luego Atala tuvo una aparición en un medio de comunicación en el que imitó y se burló de Chapoy. Por último, durante el programa del jueves, nadie le dirigió la palabra de sus compañeros.

¿Ya se dieron cuenta que está muy tenso el ambiente en @Ventaneandouno? @ChapoyPati y @AtaSarmi ni la mirada se dirigen. Algo no anda bien. — Álex Kaffie (@Kaffievillano) March 22, 2018

No es la primera vez que una periodista con larga trayectoria en Ventaneando termina repudiada y sale por la puerta de atrás. En su momento Inés Gómez Mont, Juan José Origel y Martha Figueroa, han sido víctimas de la furia de Chapoy.