ICE busca deportación de esta madre por robar una ensalada

Nada queda en el olvido para ICE

Foto: (Go Fund Me)

El supuesto robo de una ensalada en el lugar donde laboraba tiene hoy a Irma Carranza Cruz al borde de la deportación.

La mujer, natural de México, fue denunciada por su empleador en “Famous Toastery”, ubicado en Wilmington, Carolina del Norte.

Carranza, de 43 años, entró ilegalmente a Estados Unidos en el 2006, luego de haber sido detenida dos veces en 2004 por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) cuando intentaba ingresar al país.

La madre lleva un mes detenida en Irwin County Detention Center del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cerca de Atlanta, Georgia.

El hecho que tiene a Carranza en las garras de las autoridades migratorias ocurrió el 14 de febrero pasado. Ese día, la mujer, supuestamente, salió del establecimiento con una ensalada California y varios envases con frutas.

Cámaras de vigilancia, supuestamente, habrían captado el momento. Otro empleado informó a la administración del lugar del supuesto robo. Aunque los dueños del lugar decidieron retirar la acusación, ICE no perdonó.

Joseph Kloiber, propietario del establecimiento, dijo que cuando pidió el retiro de las acusaciones esperaba que todo quedara en el olvido, pero no fue así.

Los familiares de la mexicana decidieron habilitar una cuenta en Go Fund Me para costear los gastos de la defensa.

“Para mí y mi familia ha sido muy difícil, porque no creo que un miembro de la familia deba ser arrestado por una ensalada”, dijo a Prensa Hispana AZ, Milca Cruz, la hija de 12 años de la mujer. “Ella dice que siente que esto es una injusticia, porque iba a ser deportada, y estoy asustada ya que soy muy joven y yo y mis hermanos no podríamos cuida de nosotros mismos si ella no estuviera aquí”, añadió Cruz, quien es ciudadana estadounidense.

La mujer negó los señalamientos bajo el argumento de que era comida que iban a votar. Sin embargo, los empleadores alegan que no era la primera vez que la mujer se llevaba comida.

Tras pagar una fianza de $20,000 dólares, Carranza volvió a su hogar, pero su futuro en el país se mantiene en un limbo.