¿Qué opinan de la inmigración los candidatos a gobernar California?

La perspectiva de Travis Allen, John Cox, Delaine Eastin, Antonio Villaraigosa, Gavin Newsom y John Chiang.

Cuatro de los principales candidatos a gobernador de California debatieron el domingo en San Diego en un debate organizado por The San Diego Union-Tribune y ABC 10 News: el asambleísta republicano de Huntington Beach Travis Allen, el empresario republicano John Cox, la ex superintendente estatal de instrucción pública Delaine Eastin y el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa. Esto es lo que dijeron los cuatro candidatos cuando se les pidió que respondieran a preguntas relacionadas con la inmigración:

[Pregunta: “No es ningún secreto que la administración de Trump y el actual liderazgo de California parecen estar en desacuerdo en materia de inmigración. ¿Cuán lejos debe California retroceder contra la administración de Trump en materia de inmigración y a qué costo? ¿Cuál considera que es el riesgo para una relación de enfrentamiento así? ¿Cree que el presidente iría tan lejos como para retener los dólares o recursos fiscales de California si esa es la postura que elegimos tomar?”]

Allen: “En realidad soy el único candidato en la carrera para gobernador que votó, apoyó e incluso escribió artículos de opinión a favor de nuestro candidato republicano, el ahora presidente Donald J. Trump. Él tiene la idea correcta, que es hacer cumplir el estado de derecho en los Estados Unidos y la Constitución de los Estados Unidos. Está muy claro que la inmigración es la única provincia del gobierno federal. Como su próximo gobernador del estado de California, me aseguraré de que se cumpla con la ley federal de inmigración. El año pasado en la Legislatura, presenté una legislación para desfinanciar cada jurisdicción del santuario en California. Este año presentaré una legislación para revertir el estado ilegal del santuario. Y como su próximo gobernador, en los primeros 100 días, me aseguraré de que se revierte el estado del santuario. Por cierto, vaya en línea a jointravisallen.com y firme la petición para que su ciudad se excluya del estado de santuario ilegal como lo hicieron Los Alamitos, en mi distrito. Es ilegal, pone en peligro a los californianos y no lo tendremos en California”.

Cox: “La seguridad fronteriza no debe ser controvertida, ni debe ser controvertido para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley trabajar juntas. Pero tengo que decirte que esto es un discurso político clásico porque lo que están haciendo te está distrayendo. Están creando toda esta guerra con Washington, DC, para que no se den cuenta del horrendo costo de vida en este estado, la falta de oportunidades en este estado, la deuda de pensiones trillonaria sin fondos que han creado. Han creado condiciones en este estado que hacen que sea imposible para la clase trabajadora y la clase media vivir. Y luego nos lanzan estas cosas del estado del santuario, nombran a inmigrantes indocumentados en puestos estatales solo para señalar con un dedo a la gente y para distraernos de los líos que están creando los políticos. Vamos a encontrar soluciones a los problemas. De eso se trata”.

Eastin: “Durante muchos años enseñé ciencias políticas y observé con gran interés que los republicanos de todo el Sur agitaban en nuestra cara la Décima Enmienda de la Constitución como una excusa para discriminar a las personas de color. Dijeron que una ley que no se da al gobierno federal ni se niega a los estados debe ser propiedad de los estados y las personas. Es tan irónico que a un matón como el Fiscal General Jeff Sessions, que defendió una discriminación de color tan horrible en su área, se le permita ponerse de pie y decir que debemos seguir la Constitución. Los inmigrantes son los más emprendedores, toman riesgos y también son quienes están en esta audiencia hoy. No mires ahora, todos descienden de inmigrantes. Así que, de hecho, apoyo el estado de mi santuario y apoyo a las ciudades santuario y apoyo a nuestros inmigrantes como vecinos y amigos respetuosos de la ley”.

[Pregunta: “Entonces, ¿cuál sería el riesgo para esa relación adversarial y está preocupado por la retención de los dólares de los impuestos?“]

Eastin: “Creo que por la misma razón por la que Jeff Sessions y los otros segregacionistas fueron a juicio contra el gobierno federal cuando pensaban que sus derechos estaban siendo infringidos, deberíamos estar preparados para hacerlo en este estado. Y creo que los dos principales candidatos a la Procuraduría General están conmigo en esto, que defenderemos a la gente de California y nuestro dinero federal. También debe saber que, de hecho, somos donantes del gobierno federal. Solo recibimos 80 centavos por cada dólar que enviamos, así que para que él nos amenace con quitar dinero, es vergonzoso. No es Estados Unidos. No es la América que conozco y amo y es algo que hemos estado trabajando para cambiar durante mucho tiempo. El derecho de los Estados tiene un lugar en la Constitución y debemos usarlos para proteger a nuestros vecinos“.

Villaraigosa: “Creo que está bastante claro que tenemos un sistema de inmigración que no funciona. Tanto la derecha como la izquierda están de acuerdo con eso y por eso deben unirse. Los federales deben arreglar este sistema de inmigración roto. Pero hasta que lo hagan, tenemos 11 millones de personas en este estado que trabajan, la gran mayoría, van a la escuela, están abriendo negocios, están comprando hogares, están participando y contribuyendo a nuestra economía… California es el epicentro de ese grupo de personas. La Ley de Valores de California no comenzó en Sacramento, realmente comenzó en L.A. y comenzó en 1979 con un jefe de policía muy conservador. Su nombre era Daryl Gates. No lo hizo porque estuviera a favor de la inmigración o en contra. Lo hizo porque estaba a favor de la seguridad pública. Él creía que necesita engendrar confianza en su comunidad entre los inmigrantes para hacer que cooperen con el departamento de policía“.

[Pregunta: “¿Estás preocupado por el riesgo?“]

Villaraigosa: “Claro. Todos estamos preocupados de que van a seguir adelante para llevarse nuestro dinero, pero estoy de acuerdo con Delaine. Hay una cosa llamada la Décima Enmienda y la vamos a usar. Y vamos a ir a los tribunales y defender la propuesta de que este es nuestro dinero de impuestos. Por cierto, somos un estado donante. Damos más de lo que recibimos del gobierno federal. Deberían darnos más, no menos, y los legisladores y miembros del Congreso en ambos lados del pasillo deberían luchar por eso. Sí, estamos preocupados, pero vamos a ir a juicio“.

Gavin Newsom y el tesorero estatal John Chiang no asistieron al debate. Pero esto es lo que dicen sobre la inmigración en sus webs:

Chiang: “California ha allanado el camino para la batalla nacional por los derechos de los inmigrantes. Este estado fue construido sobre las espaldas de los inmigrantes, y es por eso que me niego a darles la espalda. Apoyé el proyecto de ley del santuario de nuestro estado y lucharé para defenderlo como gobernador. Apoyo a nuestras comunidades de inmigrantes y estoy firmemente en contra de la demanda políticamente motivada del Fiscal General Sessions. California se niega a ser una pieza clave en la máquina de deportación de Donald Trump, y no toleraremos estos ataques en nuestras comunidades. Esto no es solo una postura en contra de la administración, esta es una declaración de valores. Valoro las comunidades inmigrantes de California y sigo orgullosamente con ellas”.

Newsom: “California es el hogar de más inmigrantes que cualquier otro estado, y la mitad de todos los niños de California tienen al menos un padre inmigrante. Los inmigrantes son una parte integral de la economía, la cultura y la fuerza de trabajo de California. Tenemos un imperativo económico y moral para proteger a los inmigrantes de nuestro estado y ayudarlos a prosperar, particularmente a nuestros estudiantes, quienes son el futuro de la fuerza de trabajo y el crecimiento económico de nuestro estado. Es por eso que he defendido el estado de California como un estado santuario, pido que los colegios y universidades públicas del estado sean campus santuarios y agrego mi voz pidiendo al Congreso que apruebe la Ley DREAM. Las comunidades en todo California están llegando para alertar a los inmigrantes sobre la actividad de ICE y garantizar que los derechos civiles de sus vecinos estén protegidos. Como gobernador, apoyaré estos esfuerzos y me aseguraré de que el gobierno haga su parte con los fondos para la defensa legal de los inmigrantes. Nuestro compromiso también debe incluir la creación de protecciones para los inmigrantes en el lugar de trabajo”.

Innegablemente estas declaraciones dicen mucho de los candidatos y serán clave a la hora de generar o no los apoyos necesarios para convertirse en el próximo gobenador de California.